Smart oficjalnie przestał być tym malutkim autkiem do miasta. Nowy Smart #5 to pełnoprawny, muskularny SUV, który łączy świetny styl, nowoczesną technologię i solidne osiągi. Ma 589 kilometrów zasięgu, nawet 516 koni mechanicznych mocy i wnętrze przypominające luksusowy salon na kółkach.

Nowy Smart #5 to elektryk, który byś chciał mieć

Jeśli Smart kojarzy się komuś wyłącznie z modelem ForTwo, to czas na zmianę myślenia. Nowy #5 ma 4,7 metra długości i 2,9 metra rozstawu osi, co czyni go bezpośrednim rywalem Tesli Model Y. Stylistycznie jednak gra w zupełnie innej lidze. Kwadratowa sylwetka nadaje mu charakteru, ale zaokrąglone detale sprawiają, że nie wygląda topornie. Do tego dochodzą designerskie smaczki, jak pływające kapsle kół rodem z Rolls-Royce’a, bezramkowe szyby oraz - w wersji terenowej Summit Edition - bagażnik dachowy, boczna drabinka i wysuwany hak holowniczy.

Smart #5 wchodzi do sprzedaży w Europie. To konkurent Tesli Model Y Smart

Co ciekawe pod karoserią kryje się platforma PMA2+ od Geely, ta sama, którą wykorzystuje m.in. Zeekr 7X. I teraz najlepsze. To oznacza dostęp do 800-woltowej architektury, czyli superszybkiego ładowania. Czas od 10 do 80 procent wynosi tylko 18 minut. Podstawowa wersja Pro dostaje baterię o pojemności 76 kWh, ale wyższe wersje mają większy, 100-kilowatogodzinny akumulator, który zapewnia maksymalny zasięg 589 kilometrów według norm WLTP.

Oby nowy Smart jeździł tak dobrze, jak wygląda

Napęd też nie rozczarowuje. Wersje z napędem na tył oferują 335 lub 358 koni mechanicznych, a odmiany z napędem na cztery koła mają 442 lub 516 koni. Najmocniejsza odmiana rozpędza się do setki w 4,9 sekundy, co stawia Smart #5 w gronie najszybszych elektrycznych SUV-ów na rynku.

Wnętrze Smarta #5 Smart

Wnętrze to zupełnie inna historia niż u minimalistycznej Tesli. Smart stawia na nowoczesny, ale ciepły design, który ma być przyjemny w codziennym użytkowaniu. Trzy ekrany - cyfrowe zegary o przekątnej 10,25 cala oraz dwa 13-calowe OLED-y - robią wrażenie, podobnie jak audio Sennheiser z 20 głośnikami, ambientowe oświetlenie w 256 kolorach i podgrzewane tylne fotele. Nie zabrakło też dużego wyświetlacza head-up z rozszerzoną rzeczywistością i foteli z funkcją drzemki, które pozwalają na komfortowy odpoczynek w trakcie postoju. Praktyczność podkreśla 72-litrowy przedni bagażnik, który pomieści drobne bagaże czy przewody do ładowania.

Nowy Smart #5 - dlaczego tak późno?

Choć Smart #5 został zaprezentowany w Chinach już w 2023 roku, na europejskim rynku pojawi się dopiero pod koniec 2025 roku. Marka nie ujawniła jeszcze cen, ale jedno jest pewne - ten SUV ma wszystko, by stać się hitem. Łączy odważny design, nowoczesną technologię i świetne osiągi, co może przyciągnąć zarówno fanów elektrycznej mobilności, jak i tych, którzy szukają czegoś nowego w świecie SUV-ów.