Aż osiem nowości marki debiutującej na polskim rynku. Chińczycy traktują nasz kraj wyjątkowo

Na pierwszy ogień idzie model kategorii, którą uwielbiamy w Polsce i w Europie. Chodzi o rodzinne SUV-y, których przedstawicielem jest JAC JS8 PRO. Ma turbodoładowany silnik benzynowy o poj. 1,5 l oraz mocy 175 KM, który został połączony z dwusprzęgłową zautomatyzowaną skrzynią biegów. JS8 PRO jest flagowym autem nowej marki na naszym rynku. Ma bogate wyposażenie, m.in.: panoramiczne okno dachowe, multimedia z dwoma dużymi ekranami, obsługujące Apple CarPlay i Google Android Auto, kamery, ładowarkę indukcyjną itp. W obszernym wnętrzu w zależności od wersji zmieści się pięć albo siedem osób. Teraz najważniejsze, czyli cena, która zaczyna się od 137 900 zł brutto, a trzeci rząd siedzeń wymaga dopłaty 2 tys. zł.

JAC Motors J7 PLUS jest sedanem z nadwoziem liftback. To ginący gatunek

Następna nowość JAC Motors to samochód kategorii, którą coraz trudniej spotkać w salonach. J7 PLUS jest eleganckim sedanem o nadwoziu fastback (z pochyloną pokrywą bagażnika, która otwiera się wraz z szybą). Ma 478 cm długości i praktyczny bagażnik o pojemności 540 l. Dzięki takiej, a nie innej konstrukcji nadwozia można go łatwo powiększyć do 1650 l i uzyskać w ten sposób dużą przestrzeń bagażową. Napęd w jego przypadku jest podobny, jak w JS8 Pro. To również silnik benzynowy o poj. 1,5 l wspomagany turbosprężarką, tylko ma niższą moc: 150 KM. Niższa jest też cena tego sedana. JAC J7 PLUS można będzie kupić na polskim rynku już za 94 900 zł brutto i to z seryjnym lakierem metalik.

JAC Motors J7 Plus fot. Rafał Mądry

JAC Motors T8 PRO: pikap z ceną zaczynającą się poniżej 100 tys. zł

Trzecia premiera to pikap. Takie samochody stanowią w naszym kraju stabilną niszę rynkową, w które ostatnio pojawiają się kolejni rywale. Najnowszym jest JAC T8 PRO z dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym wyposażonym w turbosprężarkę o zmiennej geometrii. Rozwija moc 145 KM i maksymalny moment obrotowy 360 Nm. T8 PRO jest skonstruowany jak klasyczny pikap, to znaczy, że ma solidną ramę nośną i skrzynię ładunkową, ale jak na woła roboczego ma całkiem bogate wyposażenie, zawierające m.in. klimatyzację i kamerę 360 stopni. Chiński pikap trafił do nas z Ameryki Południowej, bo tam jest hitem sprzedaży. Polska cena modelu T8 PRO pozwoli mu powalczyć ze wszystkimi konkurentami, bo zaczyna się od 99 900 zł netto.

Jako Grupa Bemo z dumą podejmujemy się roli importera marki JAC w Polsce. Dzisiejsza premiera ukazała gościom Targów szeroką gamę pojazdów firmy i potwierdziła, że JAC będzie znaczącym, posiadającym duży potencjał wzrostu graczem na polskim rynku. Naszym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku marki na każdym etapie, od zakupu, użytkowania, kończąc na profesjonalnym wsparciu klienta w obszarze serwisu

– powiedział Bogusław Głód, prezes spółki GB Distribution.

JAC Motors T8 Pro fot. Rafał Mądry

Tyle na pierwszy ogień, ale to nie wszystkie nowości chińskiego producenta, która zamierza traktować nasz kraj priorytetowo. Jeszcze w 2025 roku w Polsce mają zadebiutować inne modele JAC Motors. Chodzi między innymi o kolejnego SUV-a JS6, większego pikapa T9, lekki samochód dostawczy o azjatyckich rysach X200 i kolejny samochód użytkowy, czyli nową odsłonę modelu Sunray. Ten model z nadwoziem furgon miał w Poznaniu europejską premierę. Dystrybucją modeli JAC Motors na polskim rynku zajmuje się spółka GB Distribution, która należy do dużej grupy dilerskiej Bemo. Pierwsze samochody będą dostępne latem 2025 roku, a zamówienia można składać od czerwca w salonach grupy Bemo.