Największy chiński eksporter osobówek w Polsce. Hybrydy plug-in mają zasięg do 1600 km

Chery Automobile – chiński państwowy koncern motoryzacyjny, z siedzibą w Wuhu, działający od 1997 roku, należy do chińskiego holdingu Chery Holding. Obencie swoje samochody firma sprzedaje w Polsce pod markami Omoda i Jaecoo. Niebawem oferta produktowa zostanie jednak rozbudowywana o auta z logo Chery. Pierwsze takie samochody zostaną zarejestrowane w Polsce w drugim kwartale przyszłego roku, a debiut w Polsce będzie istotnym elementem strategii rozbudowy sieci sprzedaży marki w Europie. Chińczycy przewidują również uruchomienie specjalnego centrum logistycznego z częściami zamiennymi na terenie Polski, co ma być gwarancją sprawnych dostaw, szybkiej dostępności podzespołów oraz wysokiej jakości obsługi posprzedażowej.

SUV-y na początek

Oferta Chery w Polsce obejmie modele hybrydowe i spalinowe, w tym samochody z serii Chery Tiggo 7 i Chery Tiggo 8. Model Tiggo 7 to pięcioosobowy SUV segmentu C, dostępny w wersji benzynowej z silnikiem 1.6 TGDI o mocy 147 KM i 275 Nm oraz skrzynią biegów 7DCT, a także jako hybryda typu plug-in, oferująca zasięg do 90 km w trybie elektrycznym oraz łączny zasięg do 1600 km dzięki zaawansowanemu systemowi Chery Super Hybrid (CSH). Większy model Tiggo 8 jest siedmioosobowym SUV-em segmentu C, oferującym analogiczne konfiguracje silnikowe i hybrydowe.

Technologia Chery Super Hybrid

Chery konsekwentnie rozwija własne rozwiązania technologiczne i pokonuje kolejne bariery rozwoju – od stworzenia własnej jednostki napędowej w 1999 roku, aż po wdrożenie jednej z najbardziej zaawansowanych platform hybrydowych na świecie. Niskoemisyjny układ napędowy nosi nazwę Chery Super Hybrid (CSH) i jest hybrydą już piątej generacji.

Sercem tego rozwiązania jest hybrydowy silnik 1.5 TGDI, który osiąga rekordową sprawność cieplną wynoszącą aż 44,5 proc., co plasuje go w ścisłej światowej czołówce. Zintegrowana z nim przekładnia DHT nowej generacji, pozbawiona tradycyjnych stopni biegów, gwarantuje płynność pracy, wysoką efektywność oraz minimalne straty energii. Kompletny system, wspierany przez wysokonapięciowe moduły akumulatorowe o zwiększonej pojemności, umożliwia osiągnięcie wspomnianego zasięgu nawet do 1600 km, co czyni technologię CSH jednym z najbardziej wydajnych układów hybrydowych na rynku.

Chery Tiggo 7 PHEV Fot. Chery

Największy chiński eksporter samochodów osobowych

Chery to wiodący chiński producent pojazdów i największy chiński eksporter samochodów osobowych od 22 lat z rzędu. Firma jest pierwszym producentem z Chin, który w pełni opanował kluczowe technologie w zakresie silników, skrzyń biegów i podwozi. Firma zgłosiła ponad 29 000 patentów, z czego ponad 18 000 zostało przyznanych.

Obecnie Chery ma ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie i prowadzi działalność w ponad 110 krajach i regionach. W 2024 r. całkowita sprzedaż Chery osiągnęła 2 603 916 sztuk, co oznacza wzrost o 38,4 proc. rok do roku, a eksport wyniósł 1 144 588 sztuk, co oznacza wzrost o 21,4 proc. Roczne przychody firmy osiągnęły poziom 283 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 50 proc. rok do roku, zapewniając jej miejsce na liście Global Fortune 500.