Ulubiony samochód Polaków po aktualizacji. Ważna zmiana dotyczy mocy silnika

Gama modelu Corolla z rocznika 2025 składa się z trzech wersji nadwoziowych – hatchbacka, sedana i kombi. Do napędu tych pojazdów może służyć jeden z dwóch dostępnych układów napędowych, a dokładnie hybryd piątej generacji. Podstawową jednostką jest silnik 1.8 Hybrid o mocy 140 KM, a mocniejszy wariant stanowi motor 2.0 Hybrid o mocy 178 KM. W przypadku drugiego silnika u konsumentów może pojawić się zaskoczenie, bowiem hybryda bazująca na 2-litrowej jednostce zaliczyła spadek mocy o 18 KM z dotychczasowych 196 KM. Różnica ta wynika z dostosowania motoru benzynowego do bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. Napęd trafia na przednie koła, a układ hybrydowy współpracuje z przekładnią automatyczną e-CVT.

REKLAMA

Zobacz wideo

Odświeżenie wyglądu Toyoty Corolli

W całej rodzinie modelu Corolla debiutuje nowy lakier o nazwie Volcano Orange. Sedana można zamówić w tej odmianie kolorystycznej w wersjach Style i Executive. Dwa pozostałe warianty nadwoziowe Corolli występujące w wersji GR Sport łączą nowy pomarańczowy lakier z dachem w kolorze fortepianowej czerni. Z zewnątrz zaktualizowane Corolle wyróżniać mogą się obudowami lusterek w kolorze fortepianowej czerni, a auta w wersji Style nowym wzorem 17-calowych felg o czarno-srebrnym wykończeniu i efektownym kształcie osłony śrub mocujących koła.

Ekologiczne materiały we wnętrzu

Bestsellerowy kompaktowy samochód japońskiej marki w roku 2025 otrzymał jeszcze zaktualizowane wzory tapicerek. Nadwozia hatchback i kombi w wariancie Style zyskały nową materiałową tapicerkę foteli z elementami tkaniny Dinamica. We wnętrzu producent zastosował więcej ekologicznych materiałów, które wytworzono w procesie z recyklingu. Teraz we wszystkich wersjach Corolli zastosowano syntetyczną skórę do obicia kierownicy oraz gałki dźwigni zmiany biegów. Warto także dodać, że cała gama Corolli korzysta z systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, w tym najnowszej generacji Toyota Safety Sense.

Produkcja Toyoty Corolli hatchback oraz kombi po zmianach na rok 2025 już odbywa się w fabryce Toyota Manufacturing UK (Wielka Brytania). Wersja nadwozia sedan wyjeżdżająca z zakładów Toyota Motor Manufacturing Turkey (Turcja) w odmianie po aktualizacji ma trafić do produkcji w bieżącym miesiącu. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.