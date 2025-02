Toyota mocno obniżyła cenę swojego największego hitu. Takiej kwoty dawno nie widzieliśmy

Pakowny i dobrze wyposażony nowy kompaktowy sedan w cenie poniżej 100 tys. zł? Czy to możliwe? Jeszcze kilkanaście lat temu w takiej cenie można było kupić spory samochód średniej klasy. Obecnie co najwyżej starczy na niedużego miejskiego malucha albo najtańszego crossovera. Są jednak wyjątki.

Na koniec wyprzedaży rocznika Toyota dokonała korekty cen na wiele modeli i odmian silnikowych. A to oznacza, że spory rodzinny sedan (ponad 4,6 m długości i 2,7 m rozstawu osi), który sprawdzi się także w roli taksówki (albo auta do wypożyczalni czy służbowego w dużych firmach) dostępny jest już od 89 tys. zł. To już całkiem atrakcyjna kwota jak na tak duży samochód. A na tyle wyceniono nową Toyotę Corollę z rocznika 2024. Jest zatem tańsza od Yarisa.

Konkurencji prawie nie ma

Konkurencji próżno szukać. Jest jej zadziwiająco niewiele. Podobnego sedana oferuje Hyundai (Elantra wyceniona na 95,4 tys. zł). Swoją propozycję mają także Francuzi. Renault Megane GrandCoupe jest jednak jeszcze droższe. Konfigurację rozpoczyna się od 101,9 tys. zł. Toyota ma zatem sporą przewagę cenową nad rywalami.

Na wyprzedaży dostępna jest Corolla z benzynowym silnikiem 1.5 VVT-i o mocy 125 KM (153 Nm momentu obrotowego). W cenie 89,9 tys. zł producent oferuje odmianę Comfort z manualną 6-stopniową przekładnią. Dopłata do bezstopniowej automatycznej skrzyni Multidrive S to 7 tys. zł. Wciąż zatem można zmieścić się w kwocie poniżej 100 tys. zł. Wprawdzie trudno oczekiwać imponującej dynamiki, ale dla spokojnie jeżdżących kierowców nawet 12,1 s sprintu od 0 do 100 km/h będzie wystarczające.

Oferowana wersja Comfort jest bardzo przyzwoicie wyposażona. W cenie uwzględniono m.in. elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, podgrzewane lusterka, centralny zamek, automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, kierownica obszyta skórą, elektryczny hamulec postojowy i tempomat adaptacyjny. Seryjnie montowane jest radio multimedialne Smart Connect ze sporym ekranem dotykowym (10,5"), wbudowaną nawigacją (mapy online i 4-letnia darmowa transmisja danych) oraz obsługą bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay. Są nawet aluminiowe felgi. W odmianie Comfort producent stosuje koła 16" oraz ogumienie 205/55 R16. Przy takim rozmiarze koszt zakupu i wymiany opon na dany sezon będzie relatywnie niski, co trudno przecenić.