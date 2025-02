Osobowy van w barwach Inspekcji Transportu Drogowego to Volkswagen Multivan eHybrid. Pojazd jest hybrydą typu plug-in, co oznacza, że za napęd odpowiada silnik benzynowy 1.4 l o 150 KM, współpracujący z silnikiem elektrycznym o mocy 115 KM. Motor elektryczny jest zasilany energią czerpaną z akumulatora trakcyjnego, doładowywanego z zewnętrznej sieci energetycznej. Samochód w trybie elektrycznym może przejechać blisko 50 km (według normy WLTP), co często wystarcza do codziennej jazdy przy korzystaniu wyłącznie z tego rodzaju napędu. Rozwiązane to pozwala na ograniczenie ilości spalin emitowanych podczas jazdy.

Biuro na kołach

Volkswagen wyróżnia się specjalistyczną zabudową. Auto zostało przekształcone w mobilne biuro. Zgodnie z wymogami WITD, pojazd dostosowano do pracy inspektorów w terenie. Przestrzeń pozwala na sprawne przeprowadzanie kontroli, sporządzanie dokumentacji oraz obsługę niezbędnych systemów informatycznych. Wnętrze wyposażono m.in. w wygodne fotele, funkcjonalny stolik do pracy oraz zabezpieczone systemy przechowywania sprzętu. Na pokładzie znalazło się również urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka), laptopy oraz dedykowana instalacja elektryczna, umożliwiająca zasilanie wszystkich urządzeń niezależnie od warunków zewnętrznych.

Dla podniesienia komfortu użytkowników radiowozu, elektrycznie regulowane fotele przednie typu ErgoComfort dysponują funkcją masażu i pamięci. Bezpieczeństwo podróżny podnosi natomiast arsenał zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę podczas jazdy.

Fotowoltaika na dachu radiowozu

Jakie wyposażenie zawiera przestrzeń magazynowa? Do specjalistycznego sprzętu zalicza się: przenośny generator prądotwórczy, akumulatory AGM, przetwornica napięcia, zestaw pachołków drogowych, a także system oświetlenia LED. Na dachu umieszczone zostało ogniwo fotowoltaiczne, które zapewnia stałe zasilanie prądem elektrycznym urządzeń elektronicznych stanowiących wyposażenie pojazdu, w tym również dodatkowego akumulatora. W materiale wykorzystano zdjęcia udostępnione przez firmę Volkswagen Samochody Dostawcze.