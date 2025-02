Stara nazwa, nowy samochód. Zapowiedź modelu z lubianego segmentu

Co wiemy o nowym Mitsubishi Grandis? Okazuje się, że całkiem sporo. Z pierwszego przekazu do mediów dowiadujemy się, że pojazd został opracowany z myślą o Europie i będzie SUV-em segmentu C, a co za tym idzie jego zadaniem będzie konkurowanie w największym europejskim segmencie pojazdów osobowych. Auto zostanie skierowane do aktywnych młodych rodzin, które oczekują przestronności i uniwersalności w kompaktowym, nieco wyżej zawieszonym nad ziemią samochodzie.

Pod maską mild hybrid lub full hybrid

Już na ten moment można być pewnym, że auto będzie w ofercie dostępne zarówno z układem napędowym typu mild hybrid (MHEV), jak i full hybrid (HEV). Do tego w wyposażeniu nie zabraknie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) oraz najnowocześniejszych rozwiązań komunikacyjnych, korzystających z technologii Google. Auto zostanie oficjalnie zaprezentowane w lipcu, a do sprzedaży trafi późną jesienią.

Grandis będzie kolejnym Renault z logo Mitsubishi

Od dawna wiadomo, że Mitsubishi blisko współpracujące z Renault w niektórych przypadkach korzysta z gotowych samochodów opracowanych przez Francuzów. Bliskie pokrewieństwo dotyczy dobrze znanych modeli Colt (bliźniak Clio) oraz ASX (bliźniaczy Captur). Podobnie będzie w przypadku Grandisa, który najprawdopodobniej okaże się modelem Symbioz przebranym za Mitsubishi. Wiadomo już, że produkcja tego auta zostanie zlokalizowana w europejskich zakładach Grupy Renault.

Nazwa Grandis ma odzwierciedlać przestronne wnętrze, a właśnie takie otrzymują do dyspozycji użytkownicy Symbioza. Na model ten wskazują też detale, które pojawiły się na pierwszych fotografiach producenta. Grandis dla łatwego odróżnienia od Symbioza, w przedniej części nadwozia otrzyma elementy stylistyki "Dynamic Shield" stosowanej w autach z trzema diamentami w logo. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.