Tyle kosztuje w Polsce nowe Renault Master w wersji elektrycznej. Przejedzie do 460 km

Nowe Renault Master w wersji napędu E-Tech electric jest furgonem dostępnym – w zależności od kraju – z dwoma pojemnościami baterii trakcyjnych: 40 kWh (z zasięgiem do jazdy miejskiej) oraz 87 kWh (na dłuższe trasy). W Polsce elektryczne Renault Master legitymujące się mocą 140 KM dostępne jest w wersji long range 87 kWh 22 kW AC / 130 kW DC. Producent obiecuje zasięg do nawet 460 km oraz zużycie energii wynoszące 24,5 kWh/100 km w cyklu WLTP.

Ceny Renault Master E-Tech electric 140 KM long range

W przypadku nowego Mastera, oferta handlowa w Polsce obejmuje wersje auta w dwóch typach nadwozia: L2H2 – w cenie katalogowej 237 000 zł netto oraz L3H2 – w cenie 238 200 zł netto. Samochód może być objęty dopłatami nawet do 70 tys. zł w ramach programu "Mój Elektryk".

Master nowej generacji cechuje się niskim współczynnikiem oporu powietrza oraz jeszcze lepszą zwrotnością. Wnętrze pojazdu jest jeszcze bardziej ergonomiczne, schowki mają do 135 litrów oraz ulepszona została funkcją mobilnego biura. Elektryczny Master odznacza się wyjątkowo dużą ładownością, wynoszącą 1625 kg (DMC 4250 kg) z prawem jazdy B, jak również możliwością holowania przyczepy o masie do 2,5 t. Zależnie od potrzeby za pomocą wszechstronnego haka holowniczego mieszanego z czterema otworami można holować profesjonalny sprzęt. Lekka aluminiowa galeryjka dachowa z tylną drabinką umożliwiającą dostęp do dachu i pomostem zapewniającym bezpieczny załadunek pozwala na przewiezienie do 160 kg więcej.

Wyposażenie elektrycznego Renault Master

Podobnie do wersji spalinowych nowy Master jest furgonem bogato wyposażonym już w standardzie. Podstawowa wersja extra zawiera m.in.: system multimedialny openR link 10" z bezprzewodową replikacją smartfona, światła mijania oraz do jazdy dziennej LED, klimatyzację sterowaną manualnie, czujniki parkowania tylne, system automatycznego hamowania awaryjnego, system utrzymania pasa ruchu, regulator prędkości z ogranicznikiem, fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego, kanapę 2-miejscową typu "mobilne biuro" ze schowkiem. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.