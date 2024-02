Ford wyniósł Transita na zupełnie nowy poziom oraz dodał charakteru "zwykłemu" Rangerowi. Auta nie są jedynie ciekawostką prezentującą możliwości oddziału Ford Pro, a produktami przeznaczonymi na sprzedaż, zbudowanymi z myślą o odbiorcach oczekujących od samochodów emocji. Nowe modele z logo MS-RT można już zamawiać u europejskich dealerów, a dostawy do klientów rozpoczną się w połowie 2024 roku. Produkcja została zlokalizowana na terenie strefy Ford Dagenham Estate w Wielkiej Brytanii. Czym dokładnie odznaczają się te auta? Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Oba modele zostały zaprojektowane i skonstruowane w ścisłej współpracy globalnego zespołu Forda ze specjalistami z MS-RT – partnerem firmy M-Sport, znanej z przygotowania maszyn rajdowych Forda. Efektem prac jest połączenie wyglądu nawiązującego do sportów motorowych, wzmocnionych właściwości jezdnych i wyjątkowych możliwości transportowych samochodów.

Ford Transit Custom MS-RT Fot. Ford

Ford Transit Custom MS-RT

Ford Transit Custom MS-RT wyróżnia się stylistyką i bogatym wyposażeniem wnętrza. Standard zawiera m.in. dwustrefową automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, czujniki parkowania przednie i tylne, tempomat czy inteligentny ogranicznik prędkości. Fotele przednie zostały sportowo wyprofilowane i wykończone ekologiczną skórą łączoną z zamszem oraz niebieskimi przeszyciami. Kabiny dla nadwozia typu van są wyposażone w pojedynczy fotel kierowcy i podwójne siedzenie pasażera, natomiast wersja brygadowa dysponuje dwoma fotelami z przodu i trzema z tyłu, pokrytymi odpowiednio dopasowaną tapicerką. Model oferuje do 6,8 m3 maksymalnej przestrzeni ładunkowej i do 1199 kg maksymalnej ładowności.

Nadwozie zyskało aerodynamiczny przedni zderzak ze zintegrowanym spojlerem, sportowe progi boczne obniżające optycznie sylwetkę oraz nową, usportownioną tylną część nadwozia, w tym zderzak ze zintegrowanym dyfuzorem. Przy dachu zamontowano tylny spojler, który został skonfigurowany przy użyciu zaawansowanych symulacji komputerowych uwzględniających parametry przepływu powietrza. Wersje z napędem elektrycznym mają dodatkowy pasek świetlny LED między reflektorami. Najbardziej specyficzne kolory w palecie lakierów to Yellow Green i MS-RT Blue.

Pod szerszymi nadkolami zamontowano antracytowe 19-calowe felgi aluminiowe, o pół cala szersze niż felgi Transita Custom w wersji Sport. Zmniejszają one masę nieresorowaną o nieco ponad 1 kg, a jednocześnie zwiększają rozstaw kół o ponad 50 mm w porównaniu ze standardowym Customem. Opony Goodyear Eagle Sport 235/45 R19 i nowa platforma Transita Custom z niezależnym tylnym zawieszeniem poprawiają nie tylko stabilność na drodze, ale także komfort podróżowania.

Van w wersji elektrycznej E-Transit Custom MS-RT może pochwalić się najwyższą mocą maksymalną spośród wszystkich znanych do tej pory wersji Customa, co zawdzięcza silnikowi elektrycznemu o mocy do 285 KM (210 kW) napędzającemu tylne koła. Aby zoptymalizować zużycie energii, w trybie Normal moc jest ograniczana do 160 kW, a w trybie Eco do 100 kW. Silnik wysokoprężny 2.0 EcoBlue o mocy 170 KM współpracuje z ośmiobiegową przekładnią automatyczną. Hybryda typu plug-in o mocy 232 KM opiera się na silniku benzynowym o pojemności 2.5 l, a akumulator trakcyjny ma pojemność 11,8 kWh.

Ford Ranger MS-RT Fot. Ford

Ford Ranger MS-RT

Ten samochód przez jego twórców jest nazywany ulicznym pick-upem. Bogato wyposażoną wersję napędza diesel 3.0 EcoBlue V6 o mocy 240 KM i 600 Nm, współpracujący z 10-biegową automatyczną skrzynią biegów i nowym układem napędu na cztery koła e4WD, który jest znany z innych modeli najnowszej linii Rangerów. ładowność wynosi jedną tonę, a zdolność holowania sięga 3,5-tonowej przyczepy. Wnętrze z podwójną kabiną wyposażono w nowe siedzenia z mocniejszymi podparciami bocznymi i oparciami. Tapicerka jest połączeniem skóry ekologicznej i zamszu oraz ma logo MS-RT i niebieskie przeszycia.

Nadwozie obniżono optycznie przez wyprofilowane progi, natomiast z tyłu uwagę zwraca charakterystyczny zderzak ze zintegrowanym dyfuzorem. Na klapie skrzyni ładunkowej znalazło się miejsce na logo MS-RT i spojler, który uzupełnia drugi spojler znajdujący się nad kabiną. Ta wyjątkowa kombinacja spojlerów została poddana symulacjom komputerowym i dostrojona z myślą o ogólnej równowadze aerodynamicznej i poprawie stabilności przy dużych prędkościach.

21-calowe felgi połączono z oponami 275/45 R21 (największe koła zastosowane do tej pory w Rangerze). Poszerzone nadkola zwiększają całkowitą szerokość pojazdu o 82 mm zarówno z przodu, jak i z tyłu, a rozstaw kół z każdej strony zwiększył się o 40 mm. Zawieszenie zostało zestrojone na nowo. Wykorzystano twardsze amortyzatory przednie i obniżono prześwit o 40 mm. Dzięki temu zabiegowi uzyskano bardziej sportową sylwetkę, precyzję prowadzenia i stabilność w zakrętach.

Od momentu wprowadzenia na rynek, Ford Ranger MS-RT będzie dostępny w szerokiej palecie lakierów, w tym w kolorze Conquer Grey, z czarnymi, błyszczącymi obudowami lusterek i podobnymi klamkami drzwi. Standardowe wyposażenie obejmuje 12-calowy ekran dotykowy z systemem SYNC 4A, dwustrefową, automatyczną klimatyzację, przednie i tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, inteligentny tempomat adaptacyjny i inteligentny ogranicznik prędkości. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.