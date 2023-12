Nowy Volkswagen Transporter. Następca T6.1 z dieslem, hybrydą plug-in oraz jako elektryk

Obok nowego Multivana będącego rekreacyjnym lub biznesowym mikrobusem, który stał się niezależnym modelem, a także w pełni elektrycznego osobowego Volkswagena ID. Buzz, dostępnego także jako odmiana dostawcza ID. Buzz Cargo, wkrótce zaparkuje całkiem nowy Transporter. Niemcy już rozpoczęli odliczanie do premiery trzeciego modelu w rodzinie, który podobnie jak poprzednik, pojawi się w odmianie do transportu towarów lub osobowej Caravelle. Wiadomo, że auta te będą mogły się poszczycić ładownością przekraczającą jedną tonę oraz otrzymają więcej cech pojazdu dostawczego niż kiedykolwiek wcześniej. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Rozbudowana gama wariantów Transportera i Caravelle

Producent poinformował, że oferta następcy T6.1 obejmie wersję furgon w dwóch różnych długościach i wysokościach, wersję Kombi, wersję skrzyniową z podwójną kabiną oraz wariant Caravelle. Ta gama nadwozi będzie łączona z silnikami wysokoprężnymi (TDI), z napędem hybrydowym typu plug-in (eHybrid) oraz z napędem w pełni elektrycznym (e-Transporter i e-Caravelle). Niestety, tylko tyle wiemy o nowym T. Dodatkowo na pierwszej zapowiedzi wideo widać charakterystyczną sylwetkę busa, która w celu krycia szczegółów została pokryta kamuflażem.

Ewolucja dostawczych Volkswagenów

kiedy w listopadzie 1949 roku zaprezentowano prasie model T1, nikt nie spodziewał się, że ten nowy, kompaktowy samochód dostawczy przerodzi się w niezwykłą rodzinę modeli, w skład której wchodzą trzy linie produktowe z ogromną ilością wariantów. A tak właśnie się stało.

Nowy Multivan będzie nie tylko wszechstronnym samochodem do jazdy rekreacyjnej i do pracy, ale także doskonałym środkiem transportu różnych ładunków. Co więcej, kolejny Transporter niezmiennie będzie także podstawą dla następnej generacji kultowego kampera - modelu California. Całkiem nowy Transporter, który zostanie zaprezentowany już w 2024 roku, będzie kontynuować historię sukcesu swoich poprzedników.