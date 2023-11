Volkswagen Crafter przechodzi lifting. Nowy wygląd kokpitu i znacznie więcej systemów wsparcia

Volkswagen Crafter produkowany wyłącznie w Polsce, w fabryce Volkswagen Poznań we Wrześni, powstaje jako furgon, pojazd skrzyniowy, podwozie, kamper, czy baza dla dalszej zabudowy. Auto debiutowało na rynku w 2016 roku i po kilku latach nadszedł czas jego modernizacji technicznej. Czego dokładnie należy się spodziewać po odmienionym modelu, którego przedsprzedaż jest planowana na kwiecień 2024 roku? Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Odmienione wnętrze

Na Pierwszych opublikowanych grafikach Craftera po zmianach widać, że przede wszystkim całkowicie przeprojektowano wygląd kokpitu. To oznacza, że samochód zostanie wyposażony w najnowszą generację systemów infotainment. Do nowości należą też cyfrowe zegary, które będą teraz seryjne, wielofunkcyjna kierownica, elektroniczny hamulec postojowy i liczne systemy wsparcia kierowcy.

W centralnym punkcie deski rozdzielczej znajdzie się 10,3-calowy lub opcjonalnie 12,9-calowy wyświetlacz systemu infotainment bazujący na najnowszym, modułowym systemie infotainment MIB. Został on zaprojektowany i zaaranżowany tak, by wyglądał niczym wolnostojący. System posiada nowo opracowany interfejs graficzny i nawigację po menu. Rozwiązanie to zostało po raz pierwszy zaprezentowane latem tego roku w nowym ID. Buzz z dłuższym rozstawem osi. Wyświetlacz został podzielony na dwa stale widoczne paski dotykowe i ekran główny. Dolny pasek mieści funkcje klimatyzacji i podgrzewania foteli oraz przycisk "Home" umożliwiający kierowcy powrót do centralnego ekranu głównego w dowolnym momencie. Temperaturę i głośność systemu muzycznego będzie można regulować za pomocą podświetlanych suwaków dotykowych.

Volkswagen Crafter po liftingu Fot. Volkswagen

Nowe elektroniczne elementy obsługi pojazdu

Hamulec ręczny i przełącznik ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów zostały również przeprojektowane. Podczas gdy wcześniej Crafter miał tradycyjną dźwignię hamulca ręcznego obok fotela kierowcy, nowa generacja będzie wyposażona w elektroniczny hamulec postojowy, którego przełącznik znajduje się między tablicą rozdzielczą a systemem infotainment. Dźwignię zmiany biegów zaprojektowano jako przełącznik na kolumnie kierownicy – podobnie jak jest to w modelu ID. Buzz. Pojazdy z manualną skrzynią biegów zachowają dźwignię zmiany biegów w konsoli środkowej, a Crafter z automatyczną skrzynią biegów będzie w przyszłości miał w tym miejscu schowek na napoje.

Przeprojektowane i przeniesione zostały również elementy sterowania funkcjami oświetlenia, panele przycisków w obszarze konsoli środkowej oraz wszystkie otwory wentylacyjne. Zamiast gniazd USB-A nowy Crafter ma teraz interfejsy USB-C i opcję indukcyjnego ładowania smartfonów. Kolejną nowością jest port USB-C na środku górnej osłony przeciwsłonecznej. Interfejs ten umożliwia korzystanie z urządzeń w obszarze przedniej szyby bez zwisających kabli zakłócających pole widzenia kierowcy lub pasażera z przodu.

Nowe systemy wspomagania kierowcy

Nowością i standardem w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (N2) jest system informowania o martwym polu ostrzegający kierowcę o pieszych i rowerzystach lub kierowcach skuterów, którzy znajdują się w martwym polu z boku Craftera podczas jazdy w ruchu miejskim (0-30 km/h). Nowością i standardem w modelach o masie powyżej 3,5 tony są także: system informowania o pieszych podczas ruszania (informuje kierowcę podczas ruszania, czy przed Crafterem znajdują się piesi) oraz funkcja hamowania przy skręcie (hamuje w przypadku nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu). Systemy te można zamówić jako opcję dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (N1).

W przyszłości w Crafterze w standardzie znajdą się następujące systemy: Front Assist (autonomiczne hamowanie awaryjne obejmujące wykrywanie rowerzystów i pieszych), Lane Assist (system utrzymywania na pasie ruchu), dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych, ogranicznik prędkości i akustyczny system Park Distance Control działający w tyle pojazdu. Opcjonalnie, po raz pierwszy w Crafterze, dostępny będzie system Travel Assist. W tym przypadku adaptacyjny tempomat ACC (automatyczne przyspieszanie i hamowanie) oraz asystent pasa ruchu, są połączone w jeden system dzięki wspomaganemu prowadzeniu wzdłużnemu i bocznemu zwiększający wygodę i bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas długich podróży. Wraz z Travel Assist w nowym Crafterze znajdzie się również Emergency Assist (automatyczne hamowanie i manewrowanie do krawędzi drogi aż do zatrzymania).

Pod maską czterocylindrowe diesle

Volkswagen Crafter po zmianach ponownie dostępny będzie w różnych klasach wagowych (do 5500 kg masy całkowitej), dwa rozstawy osi (3,64 i 4,49 metra) oraz różne długości całkowite (od 6,0 do 7,4 metra). Tak jak poprzednio, Volkswagen Samochody Dostawcze będzie oferował pojazd z czterema wysokościami dachu (od 2,4 do nieco poniżej 3,0 metrów). Do wyboru będzie napęd na przednie, tylne i na cztery koła. Oprócz znanej sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów i ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów dla modeli z napędem na przednie i wszystkie koła, w wariantach z napędem na tylne koła stosowana będzie nowa ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów. Lista silników będzie zawierać czterocylindrowe, turbodoładowane silniki wysokoprężne w kilku wersjach mocy - 103 kW (140 KM), 120 kW (163 KM) i 130 kW (177 KM) mocy.