Toyota zmodernizowała modele Proace i Proace City. Oto co przyniósł lifting

Lifting wszechstronnych Toyot dedykowanych przede wszystkim klientom biznesowym, w wyglądzie zewnętrznym objął pas przedni pojazdów. Inne są zderzaki, kształt grilla oraz światła wykonane w najnowszej odsłonie technologii LED. Nowe aluminiowe felgi będą dostępne w zależności od wybranej wersji. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

REKLAMA

Lepsze wyposażenie

We wnętrzach vanów Proace i Proace City, a także osobowych wariantów Proace Verso oraz Proace City Verso, również należy wypatrywać zmian wizualnych. Przeprojektowana została kierownica oraz elementy deski rozdzielczej. W wyższych wariantach dostępne będą 10-calowe cyfrowe zegary, 10-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego z wbudowaną nawigacją oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem poprzez Apple CarPlay i Android Auto. Wartością dodaną są usługi łączności, które dostępne będą dla każdego poziomu wyposażenia aut z rodziny Proace. Wszystkie auta z gamy Toyota Professional otrzymały także najnowsze rozwiązania technologiczne stojące na straży bezpieczeństwa Toyota Safey Sense.

Kompaktowa Toyota Proace City w zależności od wersji może pomieścić do 4,4 m3 ładunku o masie do 1000 kg. We wszystkich wersjach odmiany van komfortowo mogą podróżować trzy osoby, a w wariancie osobowym Proace City Verso przewidziano miejsce maksymalnie dla siedmiu osób w przypadku wariantu z przedłużonym nadwoziem. Przestrzeń ładunkowa większej Toyoty Proace może pomieścić do 6,6 m3 towarów, a ładowność wynosi do 1400 kg. Wariant osobowy Proace Verso w specyfikacji przedłużonej może przewieźć do dziewięciu pasażerów.

Toyota Proace Electric i Toyota Proace City Electric Fot. Toyota

Zwiększony zasięg elektrycznych vanów

Pojazdy są napędzane nie tylko klasycznymi jednostkami spalinowymi. Klient może wybrać również napęd w pełni elektryczny. Toyota Proace City Electric otrzymała nowszy akumulator o pojemności 50 kWh, który pozwala pokonać do 330 km, co jest wynikiem o 50 km lepszym niż do tej pory. Pojazd napędza silnik o mocy 100 kW (136 KM) i 270 Nm. Standard zawiera ładowarkę pokładową o mocy 7,4 kW, a w opcji dostępna będzie ładowarka prądu trójfazowego o mocy 11 kW.

Większa Toyota Proace Electric wykorzystuje w napędzie silnik o mocy 100 kW (136 KM) i 260 Nm, czerpiący energię z akumulatora trakcyjnego. Pojemniejsza bateria o pojemności 75 kWh zgodnie z cyklem testowym WLTP dysponuje zasięgiem do 350 km (ponad 20 km więcej niż dotychczas). Ładowarka pokładowa ma moc 11 kW. Wszystkie modele aut w wariancie elektrycznym osiągają prędkość maksymalną 130 km/h, a do dyspozycji kierowcy są trzy różne tryby jazdy: Eco, Normal i Power. Łopatki umieszczone za kierownicą umożliwiają kierowcy wybór jednego trzech poziomów odzyskiwania energii dla regeneracyjnego układu hamulcowego.

119 tys. sprzedanych samochodów użytkowych

Marka Toyota Professional umacnia swoją pozycję na rynku samochodów użytkowych. W 2022 roku Toyota sprzedała 119 tys. takich pojazdów, a w tym roku ten rekord zostanie pobity. Wraz z rozwojem gamy modelowej koncern rozbudowuje także sieć sprzedaży, a także usług skierowanych do klientów wybierających takie pojazdy w ramach programów KINTO, Toyota Financial Services oraz Toyota Insurance Services. Toyota poszerza też liczbę akcesoriów do swoich samochodów użytkowych.