Harley-Davidson świętuje. Świętuje podwójnie nawet. Po pierwsze kontynuuje prezentację swojej kolekcji "Kultowe ikony". Po drugie obchodzi 35. urodziny modelu Fat Bot. Te dwie okazje spotykają się w jednym modelu. Mowa o limitowanym Harley`u-Davidsonie Fat Boy Gray Ghost.

Klasy powraca w nowym wcieleniu. Ma wykończenie Reflection

"Oryginalny model Fat Boy przyjął wygląd, proporcje i sylwetkę Hydra-Glide z 1949 roku, ale był całkowicie zmodernizowany pod kątem nowego pokolenia motocyklistów. Klienci docenili zatem nie tylko nasze powojenne DNA projektowe" — wyjaśnia Brad Richards, wiceprezes ds. projektowania i dyrektor kreatywny Harley-Davidson ds. motocykli. Taki też jest limitowany model zaprezentowany dziś. Ten jednoślad może stanowić prawdziwą ucztę dla oczu dla fanów marki. Pojazd sprawia wrażenie, jakby został dosłownie zanurzony w chromie. To zasługa wykończenia Reflection.

Wykończenie Reflection powstaje przy wykorzystaniu procesu fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD). Materiał jest odparowywany w próżni i osadzany na powierzchni części, w tym przypadku zbiornika paliwa i błotników motocykla. Po procesie osadzania część jest malowana bezbarwnym lakierem, który dodaje całości głębi.

Klękajcie narody. Motocykl Terminatora jeszcze nigdy nie wyglądał tak dobrze Fot. Harley-Davidson

7 proc. więcej mocy. A do tego nowe zawieszenie i wydech

Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost powstał w pełnej specyfikacji z 2025 r. To oznacza mniej więcej tyle, że korzysta z silnika Milwaukee-Eight 117 Custom. Ten oferuje 101 koni mechanicznych i 165 Nm momentu obrotowego. 7-proc. wzrost mocy w stosunku do wersji z 2024 r. był możliwy m.in. za sprawą zmienionego kształtu komory spalania, owalnych otworów wlotowych i niskoprofilowych gniazd zaworów dolotowych. Dodatkowo jednostka współpracuje z układem wydechowym 2-w-2 z katalizatorami w tłumikach.

Kolejna nowość dotyczy zawieszenia. Widelec 49 mm typu dual-bending valve utrzymuje przednie koło. Tylne koło ma z kolei hydrauliczną regulację napięcia wstępnego. Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost otrzyma też trzy tryby jazdy, a w tym tryb na deszcz, wszystkie światła LED, 5-calowy zegar czy złącza do podgrzewanego wyposażenia do jazdy.

Ile kosztuje Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost 2025?

Harley-Davidson Fat Boy to prawdziwa legenda. Legenda do tego stopnia, że to właśnie tym jednośladem w 1992 r. jeździł Arnold Szwarzenegger. Aktor wcielał się bowiem w postać Terminatora na potrzeby filmu "Terminator 2: Dzień sądu". Marka postanowiła go zatem wstawić do linii "Kultowe ikony". Kolekcja oferuje współczesne interpretacje najsłynniejszych i kultowych modeli motocykli Harley-Davidson. Każda maszyna jest numerowana i z reguły posiada dodatkowe wyposażenie w porównaniu do modelu seryjnego.

Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost 2025 powstanie w ilości wynoszącej tylko 1990 sztuk. Liczba ta stanowi nawiązanie do daty premiery oryginalnego Gray Ghosta. Cena motocykla w Polsce została oszacowana na 31 670 euro. Po dzisiejszym kursie daje to kwotę na poziomie 134 280 zł.