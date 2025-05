Słynny producent motocykli się nie poddaje. Do wznowienia produkcji potrzebuje tylko jednego

Dzisiejsza historia dotyczy firmy KTM AG. Tak, mowa o legendarnym producencie niewiele mniej legendarnych jednośladów. Wydarzenia są na tyle rozbudowane i skomplikowane, że spokojnie dałoby się napisać na ich podstawie telenowelę. Uporządkujmy jednak wszystkie doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Pościg za motocyklistą zakończony kolizją i aresztowaniem pasażera

KTM przesadziło z inwestycjami. Wierzyciele zgodzili się na restrukturyzację

KTM AG wpadło w poważne tarapaty. Firma przeszacowała zainteresowanie po pandemii. Przez to zaczęła produkować więcej jednośladów, niż rzeczywiście potrzebował rynek. Dodatkowo dobiły ją drożejące materiały, które zaniżyły marże i szeroko zakrojone inwestycje w zakupy innych firm oraz motosport. Inwestycje, które mogą się zwrócić, ale w perspektywie mocno długoterminowej. W perspektywie krótkoterminowej wymagają jedynie potężnych nakładów finansowych.

W 2024 r. sytuacja KTM-a stała się tragiczna. W austriackiej fabryce przestała pracować nawet ekipa sprzątająca. Konto firmy było do tego stopnia puste, że ta przestała zamawiać do zakładów nawet papier toaletowy... KTM AG stało się niewypłacalne. Ratunek przed bankructwem był jeden. Wierzyciele zdecydowali o wdrożeniu programu restrukturyzacyjnego mającego zatrzymać spiralę zadłużenia. On ma pozwolić na wznowienie produkcji motocykli i przede wszystkim postawienie firmy na nogi.

Dziś KTM AG potrzebuje jednego. Musi mieć 750 mln euro do końca maja

Plan restrukturyzacyjny brzmi optymistycznie. Jest z nim jednak pewien problem. Bo pierwszy z jego deadline`ów mija pod koniec maja 2025 r., a więc dokładnie za 22 dni. Zrealizowanie tego punktu wymaga natomiast jednego. KTM AG ma... zorganizować 750 mln euro. 600 mln euro to kwota, która ma pozwolić na spłacenie 30 proc. długów w stosunku do wierzycieli. 150 mln euro to suma, która ma zostać przeznaczona na wznowienie produkcji.

Jak się zapewne spodziewacie, KTM AG nie ma tej sumy. Nie ma też szansy na kredyt bankowy. Skąd zatem weźmie kwotę? Ponoć miałaby wyłożyć ją firma indyjska – Bajaj Auto za pośrednictwem kontrolowanej przez siebie spółki Pierer Bajaj AG. Spółki, która ma 49,9 proc. udziałów w KTM AG. Bajaj nie spieszy się jednak z wykonywaniem przelewu. A do tego sytuacja wokoło KTM-a komplikuje się coraz mocniej. Bo teraz do wyścigu o pieniądze wkroczył Remus.

KTM Duke 125 fot. KTM

Rachunek KTM właśnie się zwiększył. Firma potrzebuje dodatkowych 80 mln euro

Remus to producent części zamiennych. Dyrektor generalny firmy jest członkiem zarządu KTM AG i Pierer AG (drugiego z właścicieli KTM-a). Dlatego Remus zdecydował się pożyczyć austriackiemu producentowi motocykli 80 mln euro. Kwota pożyczki miała zostać zwrócona w czerwcu. Firma zmienia jednak zdanie. Jak donosi serwis rideapart.com, chce swoje pieniądze natychmiast. Powód? Bo została oszukana przez Pierer AG. W zamian za pożyczkę miała otrzymać akcje KTM AG, a nie otrzymała. Została też wprowadzona w błąd w zakresie współpracy z Bajaj Auto.

Melodramat austriackiej firmy zatem trwa. Jego historia ewidentnie pasuje do filmów Hitchcocka. Na początku jest trzęsienie ziemi, a później już tylko gorzej. Ten motocyklowy "film" będzie nas trzymał zatem w napięciu do ostatniej chwili. I tak właściwie tylko to w tej sprawie jest pewne.