O polskim latającym motocyklu pisze już cały świat. Był testowany na Pustyni Błędowskiej

Volonaut Airbike to pojazd jednoosobowy, przypominający ścigacz z Gwiezdnych Wojen, o którym już teraz się dużo mówi. Jego prototyp był testowany na Pustyni Błędowskiej, a pod koniec kwietnia oficjalnie zaprezentowano najnowszą wersję. Wątpliwości jest wiele, lecz zwraca się uwagę na to, że doprowadzi do rewolucji w osobistej mobilności powietrznej.

Ten latający motocykl może osiągnąć prędkość do aż 200 km/h

Airbike jest siedem razy lżejszy od normalnego motocykla, dzięki zastosowaniu włókna węglowego, druku 3D i minimalistycznego podejścia. Dodatkowo pozycja za kierownicą zapewnia nieograniczony widok. Przed niekontrolowanym przewróceniem się chroni system stabilizacji, wspomagany komputerem pokładowym. System pozwala też kierowcy na zawiśnięcie w miejscu. Ten ścigacz jest napędzany silnikiem odrzutowym, a konstrukcja jest pozbawiona śmigieł, co pozwala na manewrowanie nim w ciasnych przestrzeniach.

Zainteresowała się nim nawet amerykańska firma RevZilla, prowadząca bloga Commontread

RevZilla to największy i najpopularniejszy sklep motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych. Zajmują się sprzedażą m.in. części motocyklowych, ubrań i akcesoriów. W USA jest pewna kultura tworzenia przysklepowych blogów i mediów społecznościowych. Temat latającego motocykla zainteresował ich wystarczająco, by napisać o nim artykuł. Autor wpisu ma wiele wątpliwości. Między innymi zwraca uwagę na zwrot "siedem razy lżejszy od normalnego motocykla", jednak inż. Tomasz Patan nie podaje wagi pojazdu. Odnosi się również do filmiku, który pojawił się na YouTube wynalazcy, na którym ani razu nie jest pokazane, w jaki sposób pojazd startuje lub jak wygląda lądowanie. Największe wątpliwości wzbudza jednak bezpieczeństwo owego wynalazku. W komentarzach wiele osób zdecydowanie zgadza się z autorem, część zgłasza też własne wątpliwości, a jeszcze inni uważają, że nazywanie tego motocyklem jest niezasadne.

Nie tylko amerykańskie media zaciekawił wynalazek Polaka, cały świat o nim pisze

Szukając materiałów do tego artykułu, natknęłam się na wiele wpisów z całego świata. Pojazd zwrócił też uwagę mediów australijskich, które odebrały go bardziej pozytywnie. Włosi również o nim piszą, a także Brazylijczycy, Hindusi. Znalazłam również media rosyjskojęzyczne, hiszpańskojęzyczne i w języku chińskim. Nie będę jednak podejmować się próby tłumaczenia, natomiast jestem pod wrażeniem zainteresowania, jaki wzbudził projekt Tomasza Patana. Do niedawna myśl o takim środku komunikacji wydawała się być wyjęta z filmu sci-fi, a teraz staje się rzeczywistością.

Jest to kolejny wynalazek Tomasza Patana, zapewne nie ostatni

Inżynier jest stwórcą Jetson One, latającego samochodu, który prawdopodobnie pojawi się w sprzedaży w USA w 2026 roku. Pojazd ten przypomina dużego drona i nie wymaga specjalnych uprawnień ani licencji. Jego cena wynosi 128 tys. dolarów, czyli ok. 483 tys. złotych. Cena nie należy do najniższych, jednak pojazd ten ma konkurować z helikopterami, które są zdecydowanie droższe.