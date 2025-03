Siedmiokrotny mistrz świata przesiadł się na wyjątkowy motocykl. Jest jeden taki na świecie

Monako to państwo-miasto, w którym zawsze można spotkać jakiegoś kierowcę F1. Tym razem w oko obiektywu komórki wpadł Lewis Hamilton. A właściwie to nie tylko on, bo także jego motocykl. Maszyna prezentuje się naprawdę efektownie. Została nawet oznaczona inicjałami imienia i nazwiska kierowcy.

Hamilton ma motocykl o oznaczeniu 01 z 01. To jedyna sztuka na świecie

Na nagraniu wyraźnie widać plakietkę, która pojawiła się na kolumnie kierownicy. Jest na niej wygrawerowana nazwa marki, imię i nazwisko Lewisa Hamiltona i oznaczenie tego konkretnego egzemplarza. Oznaczenie wygląda następująco: "01/01". To oznacza, że to pierwszy i ostatni model z serii. Motocykl kierowcy F1 jest zatem spersonalizowany i wyjątkowy. Drugiego takiego na świecie już nie będzie. Nigdy nie zostanie wyprodukowany.

Oczywiście nie jest tak, że to jednoślad, który został specjalnie zbudowany dla Hamiltona. To raczej naprawdę limitowana wersja pojazdu dostępnego na rynku. Pojazdem tym jest natomiast MV Agusta F4 RR. Motocykl sportowy był produkowany do 2018 r.

Włoski motocykl ma 201 koni. Kosztował kiedyś prawdziwy majątek

Spersonalizowana stylizacja jednym może pasować, innym nie. Jedno Hamiltonowi trzeba jednak przyznać. Wybór MV Agusty F4 RR jest wyjątkowo trafiony. I to z dwóch powodów. Po pierwsze mówimy o supermotorze produkcji włoskiej. Marka istnieje od 1945 r. i jak twierdzi w oficjalnym folderze reklamowym, każdy motocykl wykonuje ręcznie. Po drugie F4 RR jest wyjątkowo udany i... mocny.

MV Agusta F4 RR przekazuje moc na tylne koło z silnika DOHC o pojemności 998 cm3. Jednostka generuje 201 koni mechanicznych przy 13 600 obr./min. Warto może zatem tylko dodać, że "sucha" masa tego motoru to zaledwie 190 kg. Moment obrotowy sięga 111 Nm. I przekłada się na czas przyspieszenia do 100 km/h w 3,4 sekundy. Prędkość maksymalna F4 to 298 km/h. Taki motocykl bez opcji personalizacyjnych kosztował w salonie pod koniec produkcji minimum 40 000 euro. To po przeliczeniu po dzisiejszym kursie daje jakieś 166 400 zł.