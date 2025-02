Co to jest: niebieski na białym jedzie po czarnym? Nowy zakup polskiej policji

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Górze dostali nowy pojazd nieoznakowany. Ten ma jednak zaledwie dwa koła. Dwa koła, bo jest motocyklem. Mowa konkretnie o modelu Benelli TRK 702X. To pojazd turystyczny, który sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i poza utwardzonymi szlakami. Dzięki temu zostanie wykorzystany m.in. do patrolowania okolic zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych czy terenów leśnych. W skrócie miejsc, do których zwykły radiowóz nie dotrze.

Co potrafi nowy "radiowóz" dolnośląskich policjantów?

Do napędu nowego motocykla dolnośląskiej policji służy silnik typu twin o pojemności 698 cm3. 2-cylindrowa jednostka rozwija 70 koni mechanicznych. Ta wartość jest dostępna przy 8000 obr./min. Mocy wtóruje moment obrotowy wynoszący 70 Nm. Ten jest rozwijany nieco niżej, bo już przy 6000 obr./min. Tak skonfigurowany motocykl waży 222 kg i jest w stanie rozwinąć prędkość nawet 180 km/h.

Motocykl został zbudowany na stalowej ramie kratownicowej. Przednie hamulce składają się z dwóch tarcz. Tylne z jednej. Skok przedniego zawieszenia wynosi 140 mm. Z tyłu wartość spada do 33 mm. Co ważne, pojazd nie otrzyma policyjnego malowania. Będzie to zatem nieoznakowany motocykl patrolujący ulice. Będzie w dyspozycji w sumie trzech funkcjonariuszy. Tylko oni w KPP w Górze mają bowiem konieczne uprawnienia do kierowania motocyklem.

Ile kosztuje motocykl Benelli TRK 702X?

Producent wycenia go w Polsce na 34 990 zł. I dokładnie tyle zapłacili za niego policjanci z Góry. Choć też nie do końca środki wykładali oni sami. Wcale nie musieli rozbijać skarbonki na komisariacie. Pojazd funkcjonariuszom ufundowała bowiem gmina Góra. Jednoślad został kupiony w ramach współpracy z lokalnym samorządem. Tak, aby zwiększyć możliwości patrolowe funkcjonariuszy oraz poprawić poziom bezpieczeństwa w mieście i jego okolicach.

Benelli TRK 702X Fot. Benelli

Co wiadomo o marce motocykli Benelli?

Na tym jednak ciekawostki się nie kończą. Kojarzycie markę Benelli? To firma założona we Włoszech w miejscowości Pesaro w 1911 r. Dziś włoska już jednak nie jest. Marka ogłosiła upadłość w latach 60. XX wieku. Wróciła do gry na dobre na początku nowego millenium. A wszystko za sprawą nowego właściciela. Tym jest... chińska firma Qianjiang Motorcycle. Firma, która należy do grupy Geely (właściciela Volvo).

Benelli pod chińskim zarządem radzi sobie naprawdę dobrze. Rozsądnie wykalkulowane ceny sprawiają, że jednoślady tej marki są chętnie wybierane przez kierowców m.in. w Polsce. W 2024 r. firmie przypadła ósma pozycja na naszym rynku nowych motocykli. Sprzedała w sumie 1452 pojazdy. To dało jej udział wynoszący mniej więcej 5 proc.