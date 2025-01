Piaggio kupione przez producenta Bayraktarów. Czy to znaczy, że wkrótce powstaną drony Vespy?

W świecie militarnym gruchnęła informacja. Turecki Baykar wybrał się na zakupy. Firma, która produkuje bojowe drony Bayraktar TB-2, kupiła właśnie włoskie Piaggio. Dla ścisłości warto jednak dodać, że mówimy o firmie Piaggio Aerospace. Przedsiębiorstwo zostało wystawione na sprzedaż jeszcze w grudniu 2018 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieodpowiedzialne zachowanie. Jechała na skuterze z dwójką dzieci. Policjanci w porę zareagowali

Turcja zacznie produkować Vespy?

Początek tej informacji jest nieco zaskakujący. Bo można zadać sobie pytanie, na co producentowi bojowych dronów firma, która produkuje legendarne skutery. W tym punkcie należy jednak wyjaśnić dwie kluczowe kwestie.

Czy Piaggio sprzedane tureckiej firmie to jest to samo Piaggio, które produkuje włoskie skutery? I tak, i nie. Tak, bo obydwie marki przed transakcją należały do włoskiego koncernu Piaggio & Co. SpA. Nie, bo skuterami, motocyklami i mikrosamochodami zajmuje się po prostu Piaggio. Piaggio Aerospace to natomiast spółka, która odpowiadała za produkcję samolotów. Od czasów II Wojny Światowej buduje samoloty lekkie i turystyczne, śmigłowce oraz bezzałogowe statki powietrzne.

To oznacza, że producent Bayraktarów nie stworzy drona np. stylizowanego na Vespę? Raczej nie. Choć, sięgając głęboko do zakamarków wyobraźni, w stu procentach nie da się wykluczyć takiego scenariusza.

Piaggio Aerospace miał moment rozkwitu. Od lat 90. boryka się jednak z problemami

Piaggio Aerospace miało swoje lata świetności. Firma powstała w 1884 r. i choć początkowo zajmowała się produkcją wyrobów z drewna, już podczas I Wojny Światowej trafiła na rynek militarny i lotniczy.

O szczególnym sukcesie Piaggio Aerospace można mówić w latach 70. i 80. Problemy pojawiły się pod koniec XX wieku. Ich powodem był wyraźny spadek popytu na włoskie samoloty biznesowe. Kulejąca finansowo firma dotrwała do grudnia 2018 r. Wtedy ogłosiła niewypłacalność i została objęta zarządem komisarycznym. To włoski rząd próbował ratować Piaggio Aerospace na siłę. To prawdopodobnie także on odpowiada za transakcję sprzedaży przedsiębiorstwa tureckiemu Baykarowi.

Czemu producent Bayraktarów kupił włoskie Piaggio Aerospace?

Kondycja włoskiej firmy zdecydowanie nie jest najlepsza. Turecki producent może mieć jednak w tej transakcji aż trzy interesy. Bo w ten sposób: