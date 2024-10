Triumph Speed Twin 1200 to dość oldskulowy model. Jest tak naprawdę sukcesorem kultowego motocykla z 1938 r. Tyle że w jego przypadku klasyczny wygląd uzupełniają nowoczesne detale. Zegary są w pełni elektroniczne. Światła natomiast korzystają z technologii LED, a na pokładzie znaleźć można m.in. port do ładowania USB-C. Teraz model otrzymał lifting. A w jego ramach oferta zostanie rozbudowana o nową wersję. Mowa o wariancie RS.

Triumph Speed Twin 1200 RS, czyli model ostrzejszy i bardziej angażujący

Styl jest ważny. Triumph Speed Twin 1200 RS ma jednak urzekać możliwościami. Motocykl otrzymał delikatnie uniesione tylne zawieszenie. To nieco zmieniło pozycję kierowcy. Poza tym prowadzący będzie miał do dyspozycji w pełni regulowany widelec Marzocchi i tylne zawieszenie Öhlins, podwójny zacisk Brembo Stylema pracujący na 320-mm tarczy oraz opony Metzeler Racetec RR K3.

Skutek prac nad wersją RS zaskoczył nawet ekipę Triumpha. "Nowy Speed Twin 1200RS jest ostrzejszy, bardziej angażujący, z jeszcze lepszą reakcją. Został zaprojektowany dla motocyklistów, którzy wymagają absolutnie najlepszych osiągów, połączonych z klasycznym sportowym wyglądem" – powiedział Steve Sargent – dyrektor produktu w Triumph Motorcycles.

Nadjeżdża Triumph Speed Twin 1200 RS. Zakochasz się w tym klasyku Fot. Triumph

Triumph Speed Twin 1200 RS ma 105 koni mocy

Triumph Speed Twin 1200 RS będzie napędzany dokładnie tym samym silnikiem, co wersja bez przydomku RS. Mowa o 1,2-litrowym, dwucylindrowym, rzędowym silniku SOHC. Motor oferuje 105 koni mechanicznych przy 7750 obr./min. i 112 Nm momentu obrotowego przy 4250 obr./min. Jednostka współpracuje z 6-biegową przekładnią manualną. Jej integralnym elementem jest Triumph Shift Assist. To system, który sprawia, że biegi w górę i w dół można zmieniać błyskawicznie bez konieczności wciskania sprzęgła.

Warto może tylko nadmienić, że model sprzed modernizacji miał o 5 koni mechanicznych niższą moc. Zmiany dokonane w ramach motoru są jednak mało znaczące. Na tyle mało znaczące, że producent właściwie nie wspomina o nich w oficjalnej informacji prasowej.

Ile kosztuje Triumph Speed Twin 1200 RS?

Oficjalna sprzedaż Triumpha Speed Twin 1200 RS ma wystartować w grudniu. Już dziś jednak polskie przedstawicielstwo firmy zaprezentowało ceny modelu. Trzeba za niego zapłacić co najmniej 76 695 zł. W tej cenie nabywca otrzyma motocykl wykończony lakierem sapphire black.