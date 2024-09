Scrambler Ride Out. Możesz pojechać na wyprawę motocyklem Triumph, nawet jeśli nie jesteś jego właścicielem

Społeczność motocyklowa w Polsce działa naprawdę prężnie. Widzą to i doceniają także producenci. Dlatego przygotowują dla fanów jednośladów ciekawe imprezy z dwoma kołami w tle. Jedna z nich niedługo wystartuje w podwarszawskim Nowym Dworze Mazowieckim. Jej znakiem rozpoznawczym stanie się Triumph.

Scrambler Ride Out, czyli 100 km na Triumphie doliną Narwi

5 października Triumph organizuje Scrambler Ride Out. To nic innego, jak wycieczka w Scramblerowym klimacie po Mazowszu. Jadąc szutrami i lokalnymi asfaltami, kierowcy będą mieli okazję podziwiać malowniczą dolinę Narwi. Przejazd na dystansie 100 km będzie się odbywał pod okiem instruktorów z Proenduro. Impreza zaczyna się w hotelu Mazovia w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wspólnym śniadaniu kierowcy ruszą na przejażdżkę w kierunku strzelnicy w Zbrojowni Modlin. Na trasie zaplanowany jest też postój w Pułtusku.

Scrambler Ride Out to seria atrakcji. Rozegrana zostanie konkurencja strzelecka z użyciem sportowej broni palnej. Przewidziana jest też szybka konkurencja warsztatowa oraz sprawnościowa na motocyklu. Na uczestników konkurencji czekają oczywiście niespodzianki.

Triumpha Scramblera można wynająć na czas Scrambler Ride Out

Scrambler Ride Out to impreza motocyklowa przeznaczona dla posiadaczy Scramblerów ze stajni Triumpha. Co jednak mają zrobić fani jednośladów, którym plan przejazdu się podoba, ale nie mają własnego Triumpha Scramblera? Mogą motocykl wypożyczyć. Do dyspozycji będą trzy wersje. Mowa o modelach 1200, 900 i 400. Koszt wynajmu kształtuje się na poziomie:

Scrambler 1200 – 900 zł za dzień (kaucja 6000 zł).

Scrambler 900 – 700 zł za dzień (kaucja 5000 zł).

Scrambler 400 – 400 zł za dzień (kaucja 4000 zł).

Kwoty nie są niskie. Jeżeli jednak po tej imprezie i do końca roku kalendarzowego najemca zdecyduje się kupić taki motocykl, otrzyma rabat na jego cenę wynoszący dokładnie tyle, ile zapłacił za najem.

Ile kosztuje udział w Scrambler Ride Out?

Udział w Scrambler Ride Out jest płatny. Wpisowe wynosi dokładnie 250 zł. W tej kwocie uczestnik otrzymuje śniadanie, udział w konkurencjach, opiekę przewodnika i busa serwisowego. We własnym zakresie musi zapewnić paliwo do motocykla czy opłacić sobie obiad podczas przejazdu po trasie imprezy.