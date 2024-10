Policjanci z Gdyni po pościgu zatrzymali 33-letniego kierowcę motocykla, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna podczas ucieczki spowodował kolizję, jechał pijany i bez uprawnień do kierowania. Dodatkowo do aresztu trafił 35-letni pasażer poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości.

3 Fot. Policja Otwórz galerię Na Gazeta.pl