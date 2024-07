Motocyklista pognał po węgiel do grilla. Wrócił z mandatem 2500 zł

Policjanci drogówki z Hrubieszowa (woj. lubelskie) w niedzielę 21 lipca patrolowali rejon obwodnicy miasta i zwracali uwagę na prędkość pojazdów z jakimi zmotoryzowani poruszają się w tym obszarze. W pewnym momencie w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, namierzyli pirata drogowego na motocyklu. Funkcjonariusze przy użyciu urządzenia pomiarowego zainstalowanego w nieoznakowanym radiowozie zarejestrowali moment, jak kierowca jednośladu pędził aż 168 km/h.

Niedzielne grillowanie okazało się kosztowne

Nieodpowiedzialny zmotoryzowany został skierowany do kontroli drogowej i zatrzymany w bezpiecznym miejscu. Był nim mieszkaniec gminy Werbkowice. Jak zrelacjonowali policjanci, kierowca motocykla na pytanie gdzie się tak spieszy, tłumaczył się, że wyjechał po węgiel do grilla. 41-letni mężczyzna, który prawdopodobnie nie mógł się doczekać grillowanych smakołyków i chciał jak najszybszej załatwić sprawę zakupu węgla niezbędnego do ich przygotowania, został rozliczony według taryfikatora. Policjanci wypisali mężczyźnie mandat karny w wysokości 2500 złotych, a do jego konta dopisali 15 punktów karnych. Dokładnie na tyle wycenione jest wykroczenie w ruchu drogowym związanie z przekroczeniem prędkości o 71 km/h i więcej.

Pośpiech to ryzyko kolizji lub wypadku

Ryzyko doprowadzenia do niebezpiecznego zdarzenia rośnie wraz z poziomem rozwijanej szybkości. Policjanci do znudzenia apelują do kierowców o rozsądek na drodze oraz przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Pośpiech, brak uwagi i koncentracji może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach zdarzeń. Zachowując bezpieczną prędkość, dostosowując ją do warunków panujących na drodze zmniejszane jest ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.