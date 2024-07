Pijany 25-latek wiózł 5-letniego syna skuterem. Nie dojechali na miejsce

Wakacje rządzą się własnymi prawami, ale niektórzy traktują to stwierdzenie zbyt dosłownie. Tak było z 25-latkiem z centralnej Polski, który w trakcie urlopu spędzanego wraz z rodziną w Ustce, złamał prawo na kilka sposobów.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieodpowiedzialne zachowanie. Jechała na skuterze z dwójką dzieci. Policjanci w porę zareagowali

Wieczorem 15 lipca wsiadł na skuter, gdy miał we krwi 1,8 promila alkoholu. Jeszcze gorszy jest fakt, że rozpoczął jazdę wraz z pięcioletnim synem. Daleko nie pojechał, bo zareagowali przerażeni świadkowie, którzy szybko uniemożliwili mu podróż. Za narażenia syna na niebezpieczeństwo grozi mu do pięciu lat więzienia, a za jazdę po pijanemu kolejne trzy lata.

To nie koniec tej wakacyjnej historii. Po chwili na miejscu pojawiła się 28-letnia matka chłopca, ale nie mogła przejąć nad nim opieki, bo również była pijana. Ona miała około 1,5 promila alkoholu we krwi. W obu przypadkach zgodnie z przepisami (art. 115 paragrafu 16 kodeksu karnego) jest mowa o stanie nietrzeźwości, który występuje, gdy poziom alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi albo 0,25 mg w 1 decymetrze sześciennym wydychanego powietrza. W związku z tym żadne z rodziców nie powinno prowadzić pojazdów, ani zajmować się dzieckiem, które finalnie trafiło pod opiekę dalszej rodziny. Przy okazji przeżyło prawdziwy dramat na wakacjach, które powinny być najlepszym czasem.

Policja, która pojawiła się na miejscu, zatrzymała prawo jazdy 25-letniego ojca, dokonała oględzin pojazdu, którym się poruszał, przesłuchała świadków i sporządziła dokumentację procesową. Następnego dnia to samo czekało rodziców, którzy usłyszeli zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, a ojciec dodatkowo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Nie tylko jemu, ale również matce grozi do pięciu lat więzienia za zaniedbanie opieki nad synem.

Warto o tym pamiętać, kiedy mamy ochotę na urlopie wypić kolejny kieliszek. Skuter to też pojazd mechaniczny. Zgodnie z prawem takie jednoślady w zależności od pojemności silnika są motorowerami (poj. do 50 cm3 rozwijające prędkość do 45 km/h) lub motocyklami (w tym przypadku mowa nie tylko o pojeździe mechanicznym, ale też silnikowym). Poza tym bycie rodzicem wiąże się ze sporą odpowiedzialnością, o czym niestety wciąż trzeba przypominać wielu osobom.

Pomorscy policjanci dziękują świadkom za zdecydowaną reakcję i powiadomienie służb. Jeśli pozostajemy bezczynni, możemy być współwinni przestępstwa. Natomiast postawa przypadkowych ludzi z Ustki jest godna naśladowania i pokazuje, że hasło kampanii "Nie reagujesz — akceptujesz" jest wciąż aktualne i w wielu sytuacjach może zapobiec tragedii