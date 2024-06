Jaki jest najtańszy motocykl w Polsce? Odpowiedź obudzi sentyment wśród starszych osób

Najtańszym nowym motocyklem dostępnym na polskim rynku jest Romet Chart 125. Za pojazd trzeba dziś zapłacić 6999 zł i w tym sezonie naprawdę trzeba się spieszyć. Dostępność tych jednośladów w salonach bowiem z każdego dnia na dzień maleje. Powód? Przy tej kwocie kupujący dostaje pojazd z rocznika 2023.

Chart 125 to 11-konny motocykl na co dzień. Ma niskie spalanie

Romet Chart 125 waży jakieś 120 kg. Jest napędzany czterosuwowym i 2-zaworowym motorem o pojemności na poziomie 124 cm3. Ten został sparowany z 5-biegową przekładnią. Jednostka napędowa oferuje 10,7 konia mechanicznego. Ta moc jest dostępna przy 8500 obr./min. Prędkość maksymalna tego jednośladu wynosi 90 km/h. Zużycie paliwa? To średnio wynosi 2,6 litra. Co przy 11-litrowym zbiorniku daje nawet 423 km maksymalnego zasięgu.

Chart 125 to wersja rozwojowa świetnie znanego modelu Chart 50. W tym jednak przypadku producent zastosował zdecydowanie większy, a przez to i mocniejszy silnik.

Romet Chart 125 ma stosunkowo niewielki rozstaw osi. Ten wynosi 1280 mm. Mimo wszystko jest wyposażony w szereg praktycznych bagażników, a do tego nadal pozwala na przewożenie jednego pasażera. Na tym nie kończą się jego zalety. Motocykl posiada bowiem również LED-owe oświetlenie oraz wskaźnik biegu. A przez to stanie się idealnym – i przede wszystkim tanim – środkiem transportu podczas dojazdów do pracy.

Charta 125 można zamówić... przed internet. Dostarczy go kurier

O Romecie Chart 125 warto poznać jeszcze trzy ciekawostki. Potencjalny nabywca powinien wiedzieć o tym, że:

6999 zł to cena katalogowa. Nie jest zatem wykluczone, że przy odrobinie umiejętności negocjacyjnych, może się ona stać jeszcze bardziej atrakcyjna.

motocykl można zamówić przez internet. Pojazd po opłaceniu transakcji zostanie dostarczony przez firmę kurierską pod wskazany przez nabywcę adres wraz z dokumentami koniecznymi do rejestracji.

pojemność silnika motocykla i jego moc sprawiają, że można nim jeździć z prawem jazdy kategorii A1 (od 16. roku życia) i B (gdy kierowca ma uprawnienia od co najmniej 3 lat).

Historia Rometa sięga 1948 r. Produkował składaka i Komara

Romet jest polską firmą. Jej początki sięgają 1948 r. i pierwotnie zajmowała się głównie produkcją... rowerów! To ona sprzedawała legendarne dziś składaki. W 1959 r. w gamie pojawił się także motorower Komar. Choć nowy rozdział dla Zakładów Rowerowych z Bydgoszczy otworzył się tak naprawdę dopiero po upadłości w 1999 r. To wtedy przedsiębiorstwo zostało wykupione przez Arkusa i stojącego za nim Wiesława Grzyba. Romet zajmuje się dziś także produkcją motocykli. To polskie pojazdy? Jak można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej firmy, motocykle Rometa są produkowane w Podgrodziu koło Dębicy, ale z podzespołów pochodzących od producentów z całego świata.