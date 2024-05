Junak i Romet liderami. Są nowe dane sprzedaży. W motocyklach rządzą wielkie marki

W świecie motoryzacji bardzo dużo mówi się o sprzedaży samochodów osobowych. Jednoślady są często marginalizowane. To jednak poważny błąd. Szczególnie że rynek ten cieszy się rosnącą popularnością. Tylko w kwietniu 2024 r. sprzedaż na nim wzrosła o ponad 45 proc. Takie dane podaje instytut Samar.

Junak i Romet liderami? Tak, ale na rynku motorowerów

Liderem rynku motorowerów jest Junak i Romet. Pierwsza z firm od początku 2024 r. sprzedała 876 pojazdów. Wynik drugiej opiewa na 445 pojazdów. I co ciekawe, dane te wiążą się z naprawdę imponującymi wzrostami. Sprzedaż Junaka wzrosła o ponad 32 proc. rok do roku. Romet może się pochwalić nieco niższym wynikiem. W jego przypadku wzrost zainteresowania ze strony kierowców sięgnął blisko 22 proc.

Junak i Romet to polskie marki. Tylko czy sprzedają polskie pojazdy? Junak sprzedaje jednoślady produkowane w Chinach. Motorowery Rometa z kolei są produkowane w Podgrodziu koło Dębicy, ale z podzespołów pochodzących od producentów z całego świata.

Na rynku motorowerów warto wyróżnić jeszcze dwie marki. Mowa o Yiben. To trzeci najchętniej wybierany producent w Polsce. Sprzedał w do kwietnia 2024 r. 368 motorowerów. Co pozwoliło mu na wygenerowanie wzrostu wynoszącego prawie 37 proc. "Wśród dziesięciu najczęściej rejestrowanych marek największą dynamikę wzrostu wykazuje marka Vigorous (+150,00 proc. r/r, 9 lokata)" – czytamy w komunikacie Samaru.

Liczba rejestracji w 2024 r. – motorowery:

Junak – 876 szt.

Romet Motors – 445 szt.

Yiben – 368 szt.

Barton – 286 szt.

Zhongneng – 239 szt.

Zipp – 150 szt.

Znen – 145 szt.

Kymco – 122 szt.

Vigorous – 80 szt.

Sunra – 75 szt.

Na rynku motocykli Junak jest dopiero piąty. Biją go światowi giganci

Przetasowanie w zestawieniu Top 10 pojawia się dopiero w momencie, w którym zajrzymy do segmentu motocykli. Tak Junak zajmuje piątą pozycję. Sprzedał w między styczniem a kwietniem 2024 r. 686 motorów. Lider? Tym została Honda z wynikiem na poziomie 2548 pojazdów. To oznacza wzrost popytu o ponad 17 proc. i sprawia, że japońska marka aż o 1000 motocykli wyprzedza drugie w kolejności BMW. Bawarczycy zbyli w naszym kraju do kwietnia 2024 r. 1551 motocykli. To oznacza wzrost zainteresowania ze strony kierowców o prawie 22 proc.

Trzecia w Polsce jest Yamaha. Logo tej marki nosi 1517 motorów zarejestrowanych między styczniem a kwietniem 2024 r. Czwarta lokata przypadła firmie Bonelli. Sprzedaż włoskiego producenta, należącego obecnie do chińskiego koncernu, sięgnęła w Polsce 763 sztuk.

Liczba rejestracji w 2024 r. – motocykle:

Honda – 2548 szt.

BMW – 1551 szt.

Yamaha – 1517 szt.

Benelli – 754 szt.

Junak – 686 szt.

Suzuki – 610 szt.

Triumph – 561 szt.

Barton – 514 szt.

KTM – 453 szt.

Kawasaki – 450 szt.

Sprzedaż na plus. Import motocykli również

Polacy chętnie kupują nowe jednoślady. Równie chętnie importują jednak te używane. W samym tylko kwietniu 2024 r. do Polski przyjechało 12 051 motocykli i motorowerów z drugiej ręki z zachodu. To oznacza blisko 25-proc. wzrost. Między styczniem a kwietniem liczba była jeszcze wyższa. Sięgnęła bowiem 33 645 sztuk. Taki wynik oznacza już ponad 35-proc. wzrost.