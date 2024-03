Polski motocykl najlepszy na świecie. Zdobył cztery nagrody w USA

Artyści, bo trudno nazwać twórców customowego baggera rzemieślnikami, nie ukrywają swojej inspiracji. Stworzony przez nich bagger nawiązuje, do wyjątkowego samochodu Jamesa Hetfielda z zespołu Metallica, ale w jakim stylu!

Inspiracją do stworzenia baggera Game Over Cycles był roadster Jamesa Hetfielda z Metalliki

Customowy Roadster frontmana Metalliki został nazwany "Slow Burn", bo bazuje na amerykańskim modelu Auburn 852 Boattail Speedster z 1936 roku. Motocykl Game Over Cycles jest w tym samym stylu. Gdyby postawić oba pojazdy obok siebie, wyglądałyby jak idealna para zaprojektowana i wykonana przez ten sam zespół.

Metallica zawsze była dla mnie ogromną inspiracją artystyczną. Jestem fanem zarówno muzyki zespołu, jak i oprawi wizualnej, która towarzyszy ich sztuce. James Hetfield zaś jest wielkim fanem motoryzacji, kolekcjonuje i odnawia zabytkowe samochody, tak więc postanowiliśmy połączyć te dwa światy i zbudować motocykl inspirowany pojazdem należącym do Jamesa

- tak mówi o projekcie Stanisław Myszkowski, założyciel i właściciel Game Over Cycles.

Trudno się dziwić, że polskie dzieło zdobyło cztery prestiżowe nagrody w dwóch konkursach zorganizowanych w trakcie właśnie zakończonej imprezy Daytona Bike Week (1-10 marca 2024 r.). Jego styl oraz wykonanie docenili jurorzy konkursów: Boardwalk Bike Show oraz Rat’s Hole Custom Bike Show. W tym pierwszym pokonał aż 135 konkurentów. Ten drugi jest organizowany nieprzerwanie od 1952 roku, co czyni z niego najstarszy konkurs takiej kategorii na świecie. W obu konkursach motocykl zwyciężył w tych samych klasach: Extreme Bagger oraz Best of Show, co daje razem cztery fantastyczne nagrody. Gratulacje, bo są zasłużone!

Customowy motocykl polskiej firmy z Rzeszowa to cudo na dwóch kołach

Co tu dużo gadać, nawet na zdjęciach sprzęt stworzony przez Game Over Cycles jest przepiękny. Jego wykonanie zajęło polskim konstruktorom 7 tys. godzin ręcznej pracy, ale równie ważny jest drobiazgowy, dopracowany projekt. Na stronie producenta można znaleźć jego drobiazgowy opis. Jednoślad ma aż 3,3 m długości i waży 400 kg. Jego sercem jest silnik V-Twin w stylu Evolution skonstruowany przez amerykańską firmę RevTech i przygotowany przez Custom Chrome Europe.

Tej samej firmy jest 5-biegowa skrzynia. Jeśli chodzi o pozostałe podzespoły, część została zamówiona u najlepszych producentów (np. gaźnik Mikuni, hamulce PM Works, przednie zawieszenie Legend Air, liczniki Dakota Digital i osprzęt Performance Machine CCE), a reszta wykonana samodzielnie (m.in. rama, przednie koło 30 cali, tylne zawieszenie, obudowy, zbiorniki i błotniki). Kufry nie tylko doskonale wyglądają, ale są funkcjonalne, a nawet otwierane elektrycznie, a pneumatyczne zawieszenie zaopatrzone w regulację. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Na miejscu Jamesa Hetfielda już rozbijałbym świnkę skarbonkę.