Wiosny jeszcze nie ma, ale motocykliści na drogach już są i przewietrzają maszyny

Wyższa temperatura, słoneczne dni i polepszające się warunki drogowe tradycyjnie sprawiają, że motocykliści decydują się na pierwsze sezonowe przejażdżki. W tych okolicznościach na jezdniach nie może zabraknąć pilnujących porządku funkcjonariuszy na jednośladach. Kiedy pozwala na to pogoda, policyjni motocykliści również są obecni w ruchu i szczególnie przyglądają się zmotoryzowanym na dwóch kołach. Więcej o bezpieczeństwie piszemy na Gazeta.pl.

Ostrożność przy przewietrzaniu motocykla

Kierowcy spragnieni jazdy na motocyklu po dłuższej jesienno-zimowej przerwie, muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach przed wyjazdem na drogi publiczne. Dla bezpieczeństwa własnego oraz innych uczestników ruchu drogowego, sprzęt należy sprawdzić i właściwie przygotować do drogi. Ponadto na jezdniach trzeba zachować zwiększoną uwagę i ostrożność, ponieważ drogi nie zostały jeszcze właściwie doprowadzone do porządku po zimie. O odpowiedzialnym "wjechaniu" w sezon 2024 przypominają policjanci:

Pamiętajmy, że dla naszego bezpieczeństwa pojazd do drogi należy odpowiednio przygotować. Zanim zdecydujemy się wyjechać w podróż, powinniśmy sprawdzić układ hamulcowy, poziom oleju, stan opon. Nieodpowiednie sprawdzenie stanu technicznego motocykla, może skończyć się nie tylko jego uszkodzeniem, ale co gorsza nawet zdarzeniem drogowym i ludzką tragedią.

Wypadki przez brawurę i brak wyobraźni

Jazda motocyklem wymaga posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania, umiejętności prowadzenia takiego sprzętu oraz przede wszystkim zdrowego rozsądku. Na bezpieczeństwo jazdy wpływa przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i wykazywanie ograniczonego zaufania wobec innych kierujących. Wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach oraz zbyt szybka i brawurowa jazda to najczęstsze grzechy motocyklistów, przez które dochodzi do wypadków. Droga publiczna to nie tor wyścigowy i zmotoryzowany zawsze powinien myśleć o innych użytkownikach dróg.

Ważny kask i właściwy ubiór

Motocyklista powinien także zadbać o dobrą widzialność np. przez włożenie kamizelki odblaskowej, barwnego kasku, posiadać na ubiorze fluorescencyjne wstawki. W ciągu dnia jaskrawy kolor znacznie poprawia widoczność użytkowników jednośladów. Odpowiedni ubiór dodatkowo może uchronić od zdarzenia drogowego lub uratować zdrowie, a nawet życie. Ważne jest ubranie z długimi rękawami i nogawkami, rękawiczki, specjalne stroje z wzmocnieniami na kolanach i łokciach, ale też takie, które nie utrudniają ruchów.