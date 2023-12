Czy do motocykli można wlewać benzynę E10? Tak, ale do niektórych tylko raz

Porady eksploatacyjne dotyczące jednośladów znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

W ostatnich dniach bardzo dużo mówi się o nowym typie paliwa. I temu ciężko się dziwić. Przejście z benzyny PB 95 E5 na PB 95 E10 nie zawsze jest zalecane. Dla części jednostek napędowych może oznaczać szybkie "rozpuszczanie" uszczelek i przewodów paliwowych. Choć problemy mogą być i poważniejsze...

Czy paliwo E10 może być szkodliwe także dla motocykli?

W kontekście ewentualnych kontrowersji związanych z nową benzyną media skupiają się na samochodach osobowych. I kierunek może być dość dobry. W końcu to one dominują na rynku. W Polsce zarejestrowanych jest przeszło 26 mln aut. Co jednak z motocyklami? Tymi do tej pory nie zajmował się nikt. Po pierwsze dlatego, że jest ich "zaledwie" 1,8 mln. To przeszło 14-krotnie mniej, niż aut. Po drugie dlatego, że mamy sezon zimowy. Motocykle w zdecydowanej większości stoją w garażach.

Nie ulega wątpliwościom, że jednoślady kiedyś na drogi wyjechać będą musiały. I stanie się to wiosną. Czy wtedy ich właściciele mogą bezpiecznie zatankować nową benzynę do ich baków? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Mówi się o tym, że paliwa E10 nie lubią silniki gaźnikowe. Tyle że właśnie to rozwiązanie nawet dziś jest popularne w segmencie motocykli. Na próżno szukać także informacji w rządowej wyszukiwarce. Ta "oszczędnie" traktuje jednoślady.

Jakie motocykle nadają się do jazdy na benzynie E10?

Aby ułatwić życie kierowcom jednośladów, zestawienie silników tolerujących benzynę E10 postanowiło przygotować europejskie stowarzyszenie producentów motocykli ACEM. To z podziałem na konkretne marki i modele podaje listę pojazdów, którym nowe paliwo E10 nie szkodzi. Benzyna z wyższym udziałem biokomponentów nie przeszkadza motocyklom:

BMW

BRP kategorii L

Harley Davidson – wyprodukowanym od roku modelowego 1980

Hondy – wyprodukowanym od 1993 r.

KTM – wyprodukowanym od 2000 r.

Peugeot – wyprodukowanym od 2000 r.

Piaggio – dla pojazdów o pojemności powyżej 50 cm3 od rocznika 2011

Suzuki – wyprodukowanym od 2002 r.

Triumph – wyprodukowanym od 1990 r.

Victory

Yamaha – wyprodukowanym od 1990 r.

Nowa benzyna E10 a motocykle Ducati i Kawasaki

W przypadku motocyklu Ducati i Kawasaki sytuacja się komplikuje. Bo tu przypadki trzeba rozbić na poszczególne modele i roczniki. Nie ma jednej i uniwersalnej zasady.

Jakie motocykle Ducati tolerują benzynę E10?

Ducati Desmosedici 990 RR – wyprodukowane od 18.05.2007 r.

Ducati Diavel 1198 – wyprodukowane od 27.10.2010 r.

Ducati Diavel 1198 ABS – wyprodukowane od 27.10.2010 r.

Ducati Diavel 1198 Diavel Carbon – wyprodukowane od 27.10.2010 r.

Ducati Diavel 1198 Diavel Carbon ABS – wyprodukowane od 27.10.2010 r.

Ducati Hypermotard 1100 – wyprodukowane od 15.02.2007 r.

Ducati Hypermotard 1100 evo – wyprodukowane od 02.07.2009 r.

Ducati Hypermotard 1100 evo SP – wyprodukowane od 29.09.2009 r.

Ducati Hypermotard 1100 S – wyprodukowane od 15.02.2007 r.

Ducati Hypermotard 1100 S+ – wyprodukowane od 02.07.2009 r.

Ducati Hypermotard 1100+ – wyprodukowane od 02.07.2009 r.

Ducati Hypermotard 796 – wyprodukowane od 02.07.2009 r.

Ducati Monster 1100 – wyprodukowane od 10.07.2008 r.

Ducati Monster 1100 ABS – wyprodukowane od 14.10.2009 r.

Ducati Monster 1100 evo ABS

Ducati Monster 1100 S – wyprodukowane od 10.07.2008 r.

Ducati Monster 1100 S ABS – wyprodukowane od 14.10.2009 r.

Ducati Monster 659

Ducati Monster 659 ABS

Ducati Monster 696 – wyprodukowane od 15.01.2008 r.

Ducati Monster 696 ABS – wyprodukowane od 14.10.2009 r.

Ducati Monster 796 – wyprodukowane od 04.02.2010 r.

Ducati Monster 796 ABS – wyprodukowane od 04.02.2010 r.

Ducati Multistrada 1200 – wyprodukowane od 04.12.2009 r.

Ducati Multistrada 1200 ABS – wyprodukowane od 04.12.2009 r.

Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak Special Edition

Ducati Multistrada 1200 S Sport – wyprodukowane od 04.12.2009 r.

Ducati Multistrada 1200 S Touring – wyprodukowane od 04.12.2009 r.

Ducati Streetfighter 1098 – wyprodukowane od 12.01.2009 r.

Ducati Streetfighter 1098 S – wyprodukowane od 12.01.2009 r.

Ducati Superbike 1098 R Corse – wyprodukowane od 30.10.2007 r.

Ducati Superbike 1198 – wyprodukowane od 03.09.2008 r.

Ducati Superbike 1198 SP – wyprodukowane od 03.09.2008 r.

Ducati Superbike 848 evo – wyprodukowane od 20.05.2010 r.

Jakie motocykle Kawasaki tolerują benzynę E10?

KLX125 – wyprodukowane od 2010

D-Tracker 125 – wyprodukowane od 2010

KLX250 – wyprodukowane od 2008

Ninja 250R – wyprodukowane od 2008

Ninja ZX-6R – wyprodukowane od 2007

ER-6n – wyprodukowane od 2006

ER-6f – wyprodukowane od 2006

Versys – wyprodukowane od 2007

Z750 – wyprodukowane od 2007

W800 – wyprodukowane od 2011

VN900 – wyprodukowane od 2006

Z1000 – wyprodukowane od 2009

Z1000SX – wyprodukowane od 2011

Ninja ZX-10R – wyprodukowane od 2006

ZZR1400 – wyprodukowane od 2006

1400GTR – wyprodukowane od 2008

VN1700 – wyprodukowane od 2009

VN2000 – wyprodukowane od 2008

Motocykla nie ma na liście. Co ma zrobić kierowca?

Załóżmy taką sytuację. Kierowca nie odnalazł swojego jednośladu na powyższej liście. Co to oznacza? Że ten raczej nie powinien być zasilany nową benzyną. Ta może mu szkodzić. Gdyby jednak kierujący chciał potwierdzić ten fakt, zawsze może skontaktować się z przedstawicielem marki, ewentualnie importerem. Firmy te powinny otrzymać producencką specyfikację dotyczącą rodzaju tolerowanego paliwa przez konkretny model motocykla i jego silnik.