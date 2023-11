O innych ciekawostkach dotyczących motocykli przeczytasz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

W zdecydowanej większości motocykli stopka, pozwalająca na postawienie pojazdu, znajduje się po lewej stronie. W tym punkcie pojawia się zatem iście filozoficzne pytanie. Czemu tak właśnie się dzieje? I czemu konstruktorzy pojazdów poszli w tym właśnie kierunku?

Dlaczego stopka w motocyklach jest z lewej strony?

Ustawienie stopki do "parkowania" motocykla po lewej stronie znajduje wiele wytłumaczeń. Część motocyklistów uważa, że sytuacja jest powodowana umieszczeniem układu przeniesienia napędu. Ten zazwyczaj znajduje się po prawej stronie. Stopka w sposób naturalny musiała zatem powędrować na lewą. I choć to wyjaśnienie wydaje się całkiem logiczne, są jeszcze dwa poglądy, które sięgają głębiej. Odnoszą się nie do technologii, a raczej podświadomości czy nawet historii.

Stopka po lewej to wynik nawyków wyrobionych podczas jazdy konnej

Na początek zacznijmy może od historii. Jest pogląd mówiący o tym, że ustawienie stopki w motocyklu po lewej stronie to nawyk pochodzący jeszcze z czasów, w których głównym środkiem transportu był koń. Co więcej, jego "kierowca" zazwyczaj woził ze sobą miecz. Pochwa, w której spoczywał, przyczepiana była na biodrze po lewej stronie. Tak, aby można było łatwo po nią sięgnąć prawą ręką. W efekcie uzbrojony jeźdźca nie miał możliwości zajęcia miejsca na grzbiecie konia od strony prawej. Uniemożliwiała mu to właśnie pochwa przyczepiona do pasa.

W ten sposób powstał nawyk wsiadania od lewej. Nawyk, który od końca XIX wieku zaczęli wykorzystywać twórcy pierwszych motocykli. Nawyk z czasem przyjął się i stał się rynkowym standardem. Taka sytuacja trwa do dziś.

Stopka jest z lewej, bo większość kierowców jest praworęczna. Tak im wygodniej

Ustawienie stopki w motocyklu po prawej stronie jest też tłumaczone podświadomością. Szacuje się, że nawet 90 proc. ludzi na świecie jest praworęcznych. Oznacza to mniej więcej tyle, że każda z tych osób wykonywanie wszelkich ruchów zaczyna od prawej strony ciała. Takiemu motocykliście łatwiej jest zatem usiąść na jednośladzie, przekładając przez niego prawą nogę. W tym celu musi jednak podejść do pojazdu od lewej. Lewa strona powinna też tym samym zostać ustawiona na stopce.

W tym punkcie ciekawostka. Każda praworęczna osoba powinna przypomnieć sobie, jak wsiada na rower. Dużo "wygodniej" jest jej zająć miejsce od lewej, przekładając przez pojazd prawą nogę, niż odwrotnie. To zdawałoby się potwierdzać tezę mówiącą o tym, że ważną przyczyną lokalizowania stopki na motocyklu po lewej, jest dominująca praworęczność.