Ducati Multistrada V4 RS. Pojedziesz nią na wyścig, wygrasz go i wrócisz do domu

Ducati tej jesieni rozpieszcza klientów nowościami. Nie są to zupełnie nowe modele motocykli, ale ich niezwykłe i dopracowane odmiany. Włosi najpierw pokazali Monstera 30° Anniversario, potem Multistrada V4 S Grand Tour przeznaczona do dalekiej turystyki, wreszcie Ducati DesertX Rally — najbardziej rasowe wydanie motocykla adventure. Teraz do tej czeredy dołącza Multistrada V4 RS. To oznacza, że turystyczne Ducati będzie dostępne w aż ośmiu wersjach. Pewnie dlatego, że to wyjątkowo uniwersalny model.

W Ducati Multistrada V4 RS znajdziecie dużo elementów z superbike'a Panigale V4

Nawet na tle takich maszyn jak Multistrada V4 Rally czy Pikes Peak, nowa wersja Ducati Multistrada V4 RS prezentuje się efektownie. To bezkompromisowa odmiana tego motocykla, która będzie wytwarzana w numerowej serii i jak podkreśla producent stanowi hołd dla dwudziestolecia produkcji Multistrady.

Nawet w porównaniu ze sportową Multistradą Pikes Peak udało się obniżyć masę modelu RS o dodatkowe 3 kg (do 211 kg "na sucho") i podwyższyć moc silnika V4 o 10 KM, czyli do 180 KM. W jednym i drugim spore zasługi ma układ wydechowy Akrapović, który jest lekki i mało restrykcyjny. Poza tym Multistrada RS jest jedyną wersją z tej rodziny, w której producent użył silnika V4 w wersji Desmosedici Stradale o pojemności 1103 cm3, "pożyczonej" od Panigale V4.

To nie koniec atrakcji. Mulstistrada V4 RS, tak samo jak model Pikes Peak ma z przodu 17-calowe koło, hamulce z superbike'a, suche aluminiowe sprzęgło STM-EVO SBK, półaktywne zawieszenie Ohlins Smart EC 2.0, kute koła Marchesini oraz najbardziej zaawansowaną elektronikę na rynku. Dodatkowo producent przeprojektował aluminiową ramę, dzięki czemu w tym modelu jest lżejsza i ma bardziej sportową geometrię. Tylna rama pomocnicza jest wykonana z tytanu.

Ducati Multistrada V4 RS wygląda jak milion dolarów. Kosztuje tylko trochę mniej

Wygląd nowego motocykla pasuje do osiągów. Zastosowano dużo elementów z włókna węglowego i tytanu, a efektowne malowanie skutecznie nawiązuje do motocykli startujących w MotoGP. Nowy model Ducati Multistrada RS to prawdziwe cacko pod każdym względem: rozwiązań technicznych, osiągów i estetyki. Będzie idealny dla osób, które nie lubią kompromisów, ale chcą jeździć w wygodnej pozycji, za to sprzętem o fantastycznych osiągach oraz idealnym prowadzeniu. Za takimi parametrami idzie też wysoki koszt zakupu. Na razie jego nie znamy, ale łatwo się domyślić, że Multistrada RS umocni pozycję Ducati w dwukołowej klasie premium. Cena tego modelu na polskim rynku na pewno przekroczy próg 150 tys. zł. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.