Vespa i Disney to idealne połączenie. Każdy chce mieć skuter z Myszką Miki

Vespa robi skutery droższe od konkurencji, ale mimo to chętnie kupują je klienci na całym świecie. To dlatego, że włoskiej firmie Piaggio udało się stworzyć prawdziwą ikonę, a przy okazji porządny jednoślad. Kiedy w grę wchodzą emocje, racjonalne podejście, wady i zalety automatycznie schodzą na drugi plan. Dlatego Vespa jest idealną marką do współpracy z takim gigantem rozrywki jak Disney. Tylko ona udźwignie ciężar Myszki Miki. W dodatku Vespie ze wszystkim jest do twarzy, a wizerunek i kolorystyka Myszki Miki tylko podkreśla jej urok.

REKLAMA

Honda Monkey przejechała ponad 4 tys. km na jednym baku

Więcej informacji na temat nowych jednośladów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Disney Mickey Mouse Edition by Vespa powstała z okazji stulecia działalności rozrywkowego kombinatu Walta Disneya. To limitowany model, który będzie zwracać uwagę na ulicach, nie tylko dlatego, że Myszka Miki jest bez wątpliwości największą gwiazdą filmu animowanego.

Tak naprawdę chodzi o kilka modeli Vespa Primavera w zależności od rynku oferowanego z silnikami o poj. 50 cm3, 125 cm3 lub 150 cm3. Chodzi o to, żeby nie wykluczać żadnych kierowców, niezależnie od rodzaju posiadanego przez nich prawa jazdy. Skutery Disney Mickey Mouse Edition by Vespa są wykończone w charakterystycznych czarno-żółto-czerwonych barwach. To współpraca w dobrym włoskim guście.

Skuter Disney Mickey Mouse Edition by Vespa fot. Vespa

Myszka Miki ma 95 lat, a Vespa 77 lat. Idealnie pasują do siebie

Wizerunek najsłynniejszej myszy świata został na nich umieszczony w dyskretnej formie w kilku miejscach nadwozia skutera. Na siedzeniu oraz przedniej owiewce dodatkowo można odnaleźć autografy Mickey Mouse. Żółte koła skuterów natychmiast skojarzą się butami Myszki Miki, a czarne lusterka z jej uszami.

Poza wyglądem Disney Mickey Mouse Edition by Vespa są takimi samymi skuterami jak pozostałe modele Vespy z tańszej i mniejszej serii Primavera włoskich jednośladów. Niezależnie od pojemności silnika (w Polsce to 50 cm3 o mocy 3 KM lub 125 cm3 o mocy 11 KM) są zgrabne i zwinne. "Osy" (wł. vespa) zostały stworzone po wojnie, aby zmotoryzować włoskie ulice i do tej pory są idealne do przemierzania europejskich miast w najlepszym stylu. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.