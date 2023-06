Czy skuterem można jeździć bez prawa jazdy?

O polskich przepisach drogowych opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Skuter to pojęcie... względne. Bo czasami skuterem będzie niewielki jednoślad służący do głównie miejskiej jazdy, a czasami duży, masywny i pełnoprawny motocykl. Skuter to bowiem pojęcie, które funkcjonuje na rynku motoryzacyjnym. Przepisy go nie znają. Przepisy dzielą jednoślady na dwie kategorie: motorowery lub motocykle.

Kto może jeździć na skuterze bez prawa jazdy?

No dobrze, ale czy jest przypadek, w którym można stać się kierowcą skutera, nie posiadając jednocześnie prawa jazdy? Tak, jest taka możliwość. Tu muszą jednak zostać spełnione trzy warunki.

Mówimy o skuterze, który ma silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW. Mówimy o skuterze, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Mówimy o kierującym, który ukończył 18. rok życia do 13 stycznia 2013 roku. Przed tą datą uprawnienia do jazdy motorowerem nabierało się z automatu po pełnoletniości. Po tej dacie konieczne jest co najmniej prawo jazdy kat. AM.

Małoletni za kierownicą nie jest bezkarny. Dostaje się też rodzicom lub opiekunom

Kiedy do jazdy skuterem konieczne jest prawo jazdy?

Kierujący, który ukończył 18. rok życia po 13 stycznia 2013 roku lub osoba, która chce poprowadzić mocniejszy jednoślad, prawo jazdy posiadać już musi. Tyle że kategorii dopuszczających do prowadzenia jest aż pięć. Poniżej wymieniamy każdą z nich wraz z typami pojazdów, do kierowania którymi zezwalają.

Prawo jazdy kat. AM – skuter z silnikiem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW. Prędkość maksymalna to 45 km/h.

Prawo jazdy kat. B – niejako w "gratisie" kierowca dostaje do niej kat. AM. Po 3 latach od wyrobienia uprawnień dostaje też kat. A1.

Prawo jazdy kat. A2 – skuter o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg.

Prawo jazdy kat. A1 – skuter o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg.

Prawo jazdy kat. A – skuter o dowolnej mocy i pojemności silnika.

Na skuterze bez prawa jazdy. Do 5 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia

Nazwa skuter brzmi niewinnie. Tymczasem skutery potrafią mieć silniki o pojemności dochodzącej do 700 cm3 i mocy przekraczającej 70 koni mechanicznych. Właśnie dlatego przed zajęciem miejsca za kierownicą takiego jednośladu, warto sprawdzić własne uprawnienia i dane techniczne pojazdu. W przeciwnym wypadku kierowca może narobić sobie problemów. Bo zachowanie zostanie zakwalifikowane jako czyn opisany w art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń. W skrócie zatrzymany dostanie karę za prowadzenie bez uprawnień. Na początek grozi za to co najmniej 1500 zł grzywny. Sankcja może maksymalnie sięgnąć 5 tys. zł w czasie kontroli drogowej.

Poza tym policjanci powinni sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Sędzia musi podjąć decyzję dotyczącą zakazu prowadzenia pojazdów. W skrócie kierujący straci prawo jazdy kategorii już posiadanych.