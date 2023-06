Małoletni za kierownicą nie jest bezkarny. Dostaje się też rodzicom lub opiekunom

O znaczeniu przepisów obowiązujących w Polsce szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Warunkiem zdobycia uprawnień do kierowania samochodami o DMC wynoszącym do 3,5 tony, jest ukończenie 18. roku życia. Z tego zdania automatycznie można wysnuć wniosek mówiący o tym, że osoby niepełnoletnie za kierownicą aut zasiąść nie mogą. A czasami zasiadają. Tyle że w ten sposób ściągają na siebie poważne konsekwencje. Bo taki czyn stanowi wykroczenie.

Małoletni za kierownicą. Grzywna i zakaz prowadzenia są pewne!

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień to kategoria dość dokładnie opisana w art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń. Zapis ten w par. 1 wyraźnie mówi o tym, że "kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". W przypadku małoletniego o areszcie czy ograniczeniu wolności mowy być raczej nie może. Grzywna jest już jak najbardziej realna. Szczególnie gdy mówimy o małoletnim, który ukończył 17. rok życia. Młodszych osób policjanci ukarać nie mogą. Ale sprawa w takim przypadku i tak trafi do sądu rodzinnego.

Na tym jednak konsekwencje się nie kończą. Bo art. 94 ustawy KW ma również par. 3. Ten stwierdza, że w razie popełnienia wykroczenia, polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień, orzeka się zakaz prowadzenia. I tak, zakaz ten jest możliwy także po zatrzymaniu małoletniego. W przypadku osoby w wieku do 17. lat o tej kwestii rozstrzyga sąd rodzinny. Sam zakaz może obowiązywać do 21. roku życia. Jeżeli popełniający wykroczenie ukończył 17. rok życia, nie musi być sądzony w sądzie rodzinnym.

Kto jeszcze poniesie konsekwencje poza małoletnim za kierownicą?

Grzywna dla nieletniego za kierownicą, a do tego zakaz prowadzenia pojazdów. A przecież na tym lista konsekwencji się nie kończy. Z karą powinny się liczyć jeszcze dwie osoby. Mowa o:

osobie, która udostępniła nieletniemu pojazd. To również wykroczenie. To według aktualnego taryfikatora mandatów zostało obwarowane karą wynoszącą 300 zł. Grzywna jest zatem raczej symboliczna.

rodzicach czy opiekunach prawnych małoletniego. Będą musieli opłacić grzywnę wlepioną przez sąd rodzinny, a czasami także pokryć inne koszty. Gdy małoletni spowoduje wypadek prowadząc auto, na mocy regresu z roszczeniem do rodziców zwróci się ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie z OC.

Kary dla małoletnich za kierownicą wcale nie są pozorne

Powyższa lista wcale nie mówi o potencjalnych konsekwencjach. I najlepiej udowadnia to ostatni przypadek z Mrągowa. Tam policjanci zatrzymali pojazd, który był prowadzony przez 17-latkę. Ona dostała 600 zł mandatu (500 zł za brak uprawnień i 100 zł za znak stopu) oraz trafi przed sąd. Ten zadecyduje o karze grzywny i zakazie prowadzenia. 300 zł mandatu dostała z kolei osoba, która udostępniła jej swój pojazd.