Czy motocykliści mogą parkować na kopercie? Odpowiedź może zaskoczyć

Zasady parkowania pojazdów przypominamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Koperta dla niepełnosprawnych ma niebieski kolor i spore wymiary. Zawsze ma 3,6 m szerokości, a do tego 5 lub 6 metrów długości. Jest też specjalnie znakowana. Pojawiają się znaki P-18 "Stanowisko postojowe" i P-24 "Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "Koperta" i P-24 "Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej". Kluczowe w tym przypadku jest pojęcie pojazdu. Czy motocykl kierowany przez niepełnosprawnego lub przewożący niepełnosprawnego również może się tu zatrzymać?

Zobacz wideo Motocyklista jechał na jednym kole. Nie zatrzymał się do kontroli i zdołał uciec

Czy motocykliści mogą parkować na kopercie?

Miejsca dla niepełnosprawnych są wyznaczane przy wejściach do budynków. Są też większe. Powód? Chodzi o rodzaj empatii i ułatwienie funkcjonowania osobom np. z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Najważniejsza w tym przypadku jest definicja znaku P-24 "Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej". To stanowisko postojowe przeznaczone dla POJAZDU SAMOCHODOWEGO osoby niepełnosprawnej.

Podstawowe pytanie zatem brzmi: czy motocykl łapie się w pojęcie pojazdu samochodowego, a więc czy może parkować na kopertach wyznaczonych dla niepełnosprawnych? Żeby się o tym przekonać, trzeba zajrzeć do definicji zapisanej w art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym. A ta mówi wyraźnie o tym, że pojazd samochodowy to "pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h". A więc tak, motocykl jak najbardziej jest pojazdem samochodowym. Miejsca dla niepełnosprawnych dotyczą także kierujących jednośladami i przewożonych nimi.

Koperta jest przeznaczona do parkowania jednego pojazdu. Gdy zatem stanie na niej motocykl, inne auto zaparkować w tym miejscu już nie może.

Czy motocyklista może wyprzedzać prawą stroną pasa, jak rowerzysta? Tak, ale pod jednym warunkiem

Do zaparkowania motocykla na kopercie konieczna jest karta parkingowa

Aby jednak motocykl mógł legalnie zaparkować na miejscu dla niepełnosprawnych, konieczne jest jego oznaczenie przy pomocy karty parkingowej. Ta wskazuje przede wszystkim dane niepełnosprawnego. Nie jest wydawana na konkretny pojazd. W tym miejscu pojawia się jednak pewna trudność. O ile kartę w przypadku samochodu można schować za przednią szybą, o tyle w motocyklu nie bardzo jest gdzie ją schronić przed kradzieżą. A kradzież karty może oznaczać mandat za nieuprawnione parkowanie na niebieskiej kopercie. Co zatem zrobić? Pomysł może być jeden. Warto zrobić kolorową kopię karty (i zaznaczyć, że to kopia, a oryginał ma niepełnosprawny), zalaminować ją i to ją zostawiać przy pojeździe. Warto też parkując pojazd, wykonać zdjęcie motocykla z kartą.

Dzięki temu kierowca w razie kradzieży karty cały czas zachowa oryginał dokumentu. To raz. Dwa będzie w stanie udowodnić, że zaparkował motocykl zgodnie z przepisami i w pełni legalnie. Nie poniesie zatem konsekwencji mandatowych.

Mandat za nieuprawnione parkowanie motocykla na kopercie

Kwestia możliwości parkowania motocykla na miejscu dla niepełnosprawnych jest ważna z punktu widzenia potencjalnych konsekwencji. Według aktualnego taryfikatora mandatów, nieuprawnione zatrzymanie pojazdu na takiej przestrzeni oznacza grzywnę wynoszącą 800 zł. Dodatkowo konto kierującego w CEPiK "wzbogaci się" o 6 punktów karnych. Co ważne, służby na terenie publicznym, ewentualnie w strefie ruchu i zamieszkania, mogą podejmować samodzielnie interwencję. Nie potrzebują zgłoszenia do ukarania kierującego.

Policjanci po interwencji zostawią przy motocyklu wezwanie do stawienia się na komisariacie. W razie nieuprawnionego parkowania właściciel pojazdu będzie musiał wskazać sprawcę wykroczenia. Jeżeli tego nie zrobi, otrzyma mandat wynoszący co najmniej 500 zł. Maksymalna kwota to nawet 8 tys. zł.