Kto może jeździć motocyklem bez prawa jazdy A. Trzeba sprawdzić kilka rzeczy

Możliwość jazdy motocyklem jest przede wszystkim kojarzona z odpowiednim prawem jazdy. Konkretnie kategorią A. Czy jednak zawsze trzeba zdobyć nowe uprawnienia, żeby stać się kierującym jednośladem? No właśnie nie. Możliwość kierowania tego typu pojazdami mają także kierowcy z kategorią B. Tyle że ich obowiązują pewne i to dość zasadnicze ograniczenia.

Prawie każdy dostaje kat. AM. A ta dotyczy m.in. motorowerów

W głos polskich przepisów uzyskanie prawa jazdy kategorii B, ale także C, D czy nawet T, oznacza automatyczne przyznanie uprawnień grupy AM. W efekcie kierujący posiadający taki dokument w kieszeni może również kierować:

motorowerem o pojemności silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW, przy czym prędkość maksymalna pojazdu nie powinna być wyższa niż 45 km/h,

czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg i prędkości maksymalnej do 45 km/h.

Motorower to jednak mocno niesatysfakcjonujący przykład jednośladu. Przyda się podczas dojazdów do pracy w mieście. Do przejażdżki dla przyjemności np. w czasie słonecznego dnia majowego, raczej już się nie nadaje. Tu wskazany byłby raczej "prawdziwy" motor. I taka też możliwość również się pojawia.

Jaki motocykl można prowadzić z kat. B prawa jazdy?

Ustawa o kierujących pojazdami w art. 6 wyraźnie stwierdza, że kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B otrzymuje uprawnienia do jazdy motorem o pojemności silnika spalinowego, która nie przekracza 125 cm3 i mocy, która nie przekracza 11 kW. To dobra informacja. Zła niestety jest taka, że uprawnienia te stają się aktywne dopiero w momencie, w którym od momentu nadania prawa jazdy, minęły co najmniej 3 lata. Wcześniej kierowcy nie wolno z nich korzystać. Kolejna zła informacja dotyczy jednośladów z większym silnikiem lub o większej mocy. Nawet posiadając prawo jazdy kat. B dłużej niż trzy lata, takich uprawnień się nie zyskuje. Na motocykl 150 czy 250 cm3 nadal konieczne jest prawo jazdy kat. A. Kierowca musi zatem ukończyć kurs i zdać egzamin państwowy.

Prowadzenie motocykla bez uprawnień. Jak wysoka jest kara?

W ramach powyższych zapisów jestem w stanie wyobrazić sobie kilka scenariuszy wykroczeń. Dobry przykład to:

kierowca ma prawo jazdy kat. B dłużej niż 3 lata, ale prowadzi motocykl z silnikiem o pojemności powyżej 125 cm3 lub o mocy wyższej niż 11 kW.

kierowca prowadzi motocykl z silnikiem o pojemności do 125 cm3, ale nie ma prawa jazdy kat. B dłużej niż 3 lata.

W obydwu przypadkach kwalifikacja czynu może być jedna. To zachowanie opisane w art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń, czyli prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Na początek grozi za to co najmniej 1500 zł grzywny. Kara może maksymalnie sięgnąć 5 tys. zł w czasie kontroli drogowej. Poza tym policjanci powinni sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Sędzia musi podjąć decyzję dotyczącą zakazu prowadzenia pojazdów. W skrócie kierujący straci prawo jazdy kategorii już posiadanych.