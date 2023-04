Barton eVivo jest prosty, elektryczny i bardzo tani

Nie wszyscy kierowcy jednośladów są pasjonatami. Wielu po prostu szuka oszczędnego i sprawnego środka transportu w mieście. Barton eVivo jest właśnie dla nich. Tego typu skutery od lat robią furorę w państwach Dalekiego Wschodu, od Chin po Japonię, nie bez przyczyny.

Barton eVivo nie wygląda bardzo efektownie. Pierwsza myśl jest taka, że zainteresują się nim przede wszystkim firmy zajmujące się dostawą posiłków, ale faktyczne grono klientów może być znacznie szersze, pod warunkiem że przełamiemy stereotypy, bo parametry techniczne tego skutera są całkiem przyzwoite.

Elektryczny Barton ma w pełni LED-owe oświetlenie, spory cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje m.in. poziom naładowania baterii, aktualną prędkość i przejechany dystans. Skuter ma automatyczną skrzynię biegów, która współpracuje z silnikiem elektrycznym zabudowanym w tylnej piaście, pozwalającym na poruszanie się z przepisową prędkością w terenie zabudowanym.

Jego moc to zaledwie 1,2 kW, więc w najlepszym wypadku rozpędzi się do raptem 50 km/h, ale za to nie utknie w żadnym korku. Niska masa (110 kg) pozwala na uzyskanie przyzwoitego zasięgu do 61 km, mimo niewielkiego akumulatora (20 Ah). Z jednej strony to niewiele, ale powiedzcie szczerze, czy chcecie dziennie przejeżdżać więcej kilometrów na małym skuterze?

Barton eVivo nie jest bardzo efektowny, ale prezentuje się nowocześnie

Jeśli przyjrzeć się dokładniej nowemu Bartonowi, wciąż wygląda skromnie, ale całkiem nowocześnie. Jest dość zgrabny i ma kompaktowe wymiary: 1905 mm x 1140 mm x 730 mm. Nisko położony ze względu na baterię środek ciężkości gwarantuje bezstresową jazdę.

Skuter Barton eVivo jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: białej satynowej, szarej matowej i czarnej z połyskiem. Najbardziej atrakcyjną cechą Bartona eVivo jest jego cena, bo wynosi dokładnie 6499 zł. W przypadku jego zakupu i prowadzenia działalności gospodarczej, fundacji lub gospodarstwa rolnego, można dodatkowo skorzystać z dopłat w ramach rządowego programu „Mój elektryk" i otrzymać dopłatę w wysokości nawet 4000 zł. Wtedy zrobi się z niego prawdziwa okazja.

Elektromobilność to nie tylko drogie efektowne samochody i szybkie motocykle na prąd. Znacznie szybciej od nich na ulicach wielu miast zadomowiły się poczciwe skutery elektryczne i pracowite dostawczaki. W ich przypadku decydująca nie jest moda ani prestiż, tylko praktyczność i walory ekonomiczne.

