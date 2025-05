To już pewne. Warszawiacy w 2025 roku pokochali nowy środek transportu

Każde miasto wykonuje pomiary ruchu. W przypadku Warszawy te dotyczą nie tylko ilości pojazdów czy pasażerów w komunikacji miejskiej. Stolica od lat "liczy" również rowerzystów. I okazuje się, że dwukołowe pojazdy napędzane siłą mięśni cieszą się w tym mieście rosnącą popularnością. Dane brzmią naprawdę optymistycznie.

Zobacz wideo Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów

Nawet 65 proc. więcej rowerzystów na drogach Warszawy

Jak podaje Warszawski Alarm Smogowy w swoim facebookowym poście, w niektórych punktach Warszawy ruch rowerowy w stosunku do danych z 2024 r. zwiększył się nawet o 65 proc. Mieszkańcy stolicy na wiosnę ponownie skłaniają się ku rowerom. Do tych eko-środków transportu przekonuje się coraz większa ilość mieszkańców.

W samym tylko kwietniu 2025 r. ruch rowerowy na moście Świętokrzyskim zwiększył się w dni powszednie o 28 proc. w stosunku do wyników z analogicznego okresu 2024 r. Po stronie południowej przeprawy wskaźnik jest wyższy nawet o 64 proc.

W rejonie stacji metra przy Politechnice Warszawskiej pomiary wykazały wzrost ruchu rowerowego o 63 proc.

Na ulicy Prostej sumaryczne natężenie ruchu dobowego w miarodajne dni powszednie było wyższe o 65 proc. w stosunku do kwietnia 2024 r.

Warszawa musi budować ścieżki rowerowe i pasy ruchu dla rowerów

Warszawski Alarm Smogowy mówi zatem "nie o ewolucji, a raczej rewolucji". Twórcy profilu podkreślają zatem, że stanowi to "kolejny dowód na obiektywną potrzebę szybkiego znalezienia większej przestrzeni dla rowerzystów". Miasto musi myśleć o rozbudowie sieci ścieżek. Choć też nie tylko. Bo jest pomysł na udostępnianie np. pasów ruchu dla rowerów na szerokich arteriach, takich jak Puławska, Grójecka, Targowa, Wolska, al. Niepodległości, al. Jerozolimskie, Chałubińskiego czy Grochowska. To dobre rozwiązanie tymczasowe do momentu remontu chodników.

Działania takie są kluczowe, bo mogą przynieść aż trzy korzyści. Po pierwsze będą wspierać przesiadanie się na ekologiczne formy transportu miejskiego. Po drugie większa ilość ścieżek rowerowych spotęguje bezpieczeństwo cyklistów. Ich ruch zostanie oddzielony od ruchu innych użytkowników dróg. Po trzecie bezpieczniej poczują się również piesi. Bo nie będą musieli przepychać się na chodnikach między rowerzystami.