Propozycja zmiany przepisów dla rowerów i hulajnóg elektrycznych. Jeśli wejdzie w życie, nie wjadą na chodnik

Do sejmu wpłynęła petycja. Jak informuje Interia, jej autor wnosi o całkowity zakaz poruszania się hulajnóg elektrycznych i rowerów po chodniku. Choć to zawężona wersja zakazu. Bo wniosek obywatela jest mocno rozszerzony.

Zakaz jazdy rowerem i hulajnogą po chodniku? To początek informacji

Obywatel składający petycję chciałby, aby w Polsce pojawił się zakaz poruszania się po chodniku:

pojazdów, w których występuje napęd elektryczny poza elektrycznymi wózkami inwalidzkimi,

pojazdów o charakterze komercyjnym, tj. stosowanych do przewozu lub dostarczania towarów i produktów (gotowych dań, kwiatów, artykułów spożywczych, paczek itp.),

innych pojazdów z prędkością powyżej 5 km na godzinę, pod groźbą sankcji karnych określonych odrębnymi przepisami.

Tak ukształtowany zakaz dotyczyłby zatem de facto nie tylko rowerów (zwykłych oraz elektrycznych) i elektrycznych hulajnóg, ale także urządzeń transportu osobistego. Bez względu na rodzaj ich zastosowania. Zakaz miałby odnosić się do obszaru zabudowanego. Po chodniku legalnie mogłyby poruszać się tylko klasyczne rowery, które nie rozwinęłyby więcej, niż 5 km/h.

Skąd pomysł na ograniczenie ruchu rowerów i hulajnóg w Polsce?

Autor petycji ma jednak więcej pomysłów. Bo chciałby również, aby np. powyższe pojazdy miały zakaz rozwijania prędkości wyższej, niż 15 km/h na ścieżkach rowerowych na obszarze zabudowanym.

Propozycje są rewolucyjne i daleko posunięte. To jest pewne. Tok myślenia obywatela łatwo jednak zrozumieć. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych, w tym szczególnie dzieci. W chwili obecnej to nie jest wystarczająco gwarantowane. Zwłaszcza w środowisku, w którym na chodniku potrafi się pojawić hulajnoga elektryczna, która rozwija np. 50 km/h. Dodatkowo, co podkreślaliśmy też w swoich materiałach, problem dotyczy rowerów realizujących dostawy. Ich kierujący z uwagi na pośpiech, również nie poruszają się z prędkością pieszego. Łamią przepisy nagminnie.

Restrykcyjne przepisy są już dziś. I co z tego? To problem

Zasady poruszania się po chodniku hulajnóg elektrycznych i rowerów są określone. Wskazuje na nie art. 33 i 33a ustawy Prawo o ruchu drogowym. I aktualnie obowiązujące przepisy zabezpieczają uprawnienia pieszych. Problem z nimi jest jeden. Nie są egzekwowane. Kierujący hulajnogami i rowerami udają, że nie znają prawa. I mogą to robić bezkarnie, bo nie rozlicza ich z tego ani policja, ani straż miejska.

Problem z proponowanymi w petycji zmianami jest jeden. Być może nowe regulacje rzeczywiście są potrzebne. Tylko kto miałby pilnować stosowania się do nowych zasad? Restrykcje bez kontroli nie przyniosą rezultatów. Kontroli natomiast nie będzie. Bo ani straż miejska, ani policja nie mają wystarczających zasobów do obstawienia wszystkich chodników w mieście.