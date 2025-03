Wrocław chce walczyć z dostawcami jedzenia, ale tymi na rowerach

Niebezpieczna jazda dostawców jedzenia na rowerach uprzykrza życie mieszkańcom Wrocławia. Panoszenie się na chodnikach i trącanie przechodniów, pędzenie na złamanie karku, ignorowanie sygnalizacji świetlnej, przejeżdżanie po przejściach dla pieszych, nie korzystanie ze ścieżek rowerowych lub dróg dla rowerów - to typowe zarzuty pieszych wobec nieostrożnych kurierów. Na takie zachowanie w ostatnich latach coraz więcej mieszkańców Wrocławia składa swojego skargi.

W 2022 roku wrocławska policja oraz straż miejska interweniowały w ponad 2000 przypadkach naruszeń przepisów przez rowerzystów. W 2024 roku rowerzyści i motorowerzyści dostali łącznie ponad 2 tys. mandatów. Problem narasta, ponieważ popularność korzystania z dostaw jedzenia na wynos rośnie, a co za tym idzie przybywa kurierów rowerowych. Ponadto dostawcy niektórych firm mają płacone od dostaw, a nie od czasu pracy, a to powoduje u nich pośpiech, aby zrealizować jak najwięcej zleceń.

Prędkości stwarzające zagrożenie

Poważnym problemem jest prędkość. Pracownicy firm kurierskich coraz częściej poruszają się na rowerach elektrycznych, które łatwo rozwijają prędkości stwarzające zagrożenie. Sprzęty te niekiedy nawet nie przypominają wyglądem typowych rowerów. Zgodnie z przepisami, rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m, poruszany siłą mięśni osoby jadącej. Może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 25 km/h. Niestety, wielu dostawców korzysta ze sprzętów o osiągach przekraczających standardowe normy.

Strefy Slow Zone i wzmożone kontrole

We Wrocławiu samorządowcy dostrzegający problem narastającej liczby wykroczeń rowerzystów, próbują zbudować kulturę odpowiedzialnej jazdy na jednośladach. Wśród rozwiązań mających spowolnić dostawców jedzenia, jest funkcjonująca strefa Slow Zone, w której obowiązują surowsze ograniczenia prędkości. Do tego patrole policyjne i straży miejskiej zostały zobligowane do częstszych kontroli rowerzystów. Ich zadaniem jest egzekwowanie przepisów, ale także edukowanie uczestników ruchu o konsekwencjach nieprzepisowej jazdy.

Aby wpłynąć na świadomość rowerowych dostawców i innych uczestników ruchu, dodatkowo we Wrocławiu ruszyła kampania informacyjna. Ulotki i plakaty w trzech wersjach językowych przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy oraz grożących za jej nieprzestrzeganie konsekwencjach prawnych. Materiały te trafiły do wrocławskich restauracji, kawiarni i punktów, z których dostawcy odbierają zamówienia dla swoich klientów. W planach są również spotkania edukacyjne oraz szkolenia dla kurierów, organizowane we współpracy z firmami dostawczymi.