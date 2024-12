Możesz zmienić swój rower na elektryczny w bardzo łatwy sposób. Wymyślili go Brytyjczycy

Rowery elektryczne nie mają już abstrakcyjnych cen. Nowy można kupić za jakieś 4 do 5 tys. zł. Co jednak w razie zakupu takiego pojazdu zrobić ze standardowym? Brytyjczycy znaleźli sposób, aby wilk był syty i owca cała. Bo teraz kierujący nie musi kupować e-roweru. Może go zrobić na podstawie już posiadanego jednośladu. Właśnie na rynku europejskim pojawił się zestaw do konwersji.

Zwykły rower zmieni się w elektryczny. Prosty zestaw

Zestaw o nazwie Skarper DiskDrive zdobywa właśnie unijne certyfikaty homologującego go do sprzedaży. Jest już dostępny głównie w Wielkiej Brytanii. Jego zaleta jest przede wszystkim jedna i dotyczy prostej budowy. Modyfikacja ogranicza się bowiem do piasty tylnego koła. To tam kierowca musi zamontować silnik o momencie obrotowym wynoszącym 45 Nm, baterię o pojemności 240 Wh czy nową tarczę hamulcową. Poza tym konieczny jest czujnik pedałowania.

Jak wyglądają dane techniczne zestawu Skarper DiskDrive? Ładowanie baterii do pełna nie powinno trwać dłużej, niż 2 godziny. Zasięg natomiast jest szacowany przez producenta na jakieś 50 km. Prędkość? Producent jej nie określa. Dużo pewnie zależy od tego, w jakim typie roweru zestaw zostanie zamontowany.

Ile kosztuje zestaw do konwersji roweru na elektryka?

Skarper DiskDrive z pewnością stanowi rowerową ciekawostkę. Niestety rozwiązanie nie jest idealne. Na listę jego wad należy wpisać przede wszystkim cenę. Bazowy zestaw został bowiem wyceniony na 1880 euro. To daje jakieś 8050 zł. Gdyby kierowca zdecydował się na wariant z dwiema tarczami hamulcowymi, cena wzrośnie do 2300 euro, czyli jakiś 9850 zł.

Czy zestaw do konwersji roweru na elektryczny to dobry pomysł?

Suma sprawia wrażenie dość zaporowe. Szczególnie że w Polsce już za 4 tys. zł można kupić rower elektryczny, który będzie złożony i gotowy do jazdy. Powiem więcej, będzie miał sporo wyższą moc (bo sięgającą 75 Nm) i podobny zasięg jak Skarper DiskDrive. Zestaw nie sprawia zatem wrażenia mocno konkurencyjnego na rynku i do czasu zoptymalizowania ceny raczej nie stanie się hitem sprzedaży.