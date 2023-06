Kiedy na hulajnodze można przejechać przez przejście? Czasem jest się pieszym

O przepisach i ich praktycznym zastosowaniu szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Hulajnoga w rozumieniu potocznym zawsze jest pojazdem. Przepisy są jednak innego zdania. Bo czasami kwalifikują ją jako pojazd, a czasami urządzenie. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie nie tylko dla możliwości przejeżdżania po przejściu dla pieszych. Wiąże się też z innymi zasadami ruchu drogowego.

Zobacz wideo Hulajnogą pod prąd na trasie szybkiego ruchu. 45-latka próbowała jeszcze uciekać przed policją pieszo

Kiedy na hulajnodze można przejechać przez przejście?

Przepisy rozróżniają dwa pojęcia. Pierwszym jest pojazd napędzany elektrycznie. Tak art. 2 pkt 47b ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi o hulajnodze elektrycznej. Drugim urządzenie wspomagające ruch, czyli urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej – tak art. 2 pkt 18a ustawy PoRD mówi o hulajnodze napędzanej siłą mięśni (pozbawionej silnika elektrycznego). Występowanie dwóch terminów prawnych ma o tyle duże znaczenie, że w przypadku hulajnogi elektrycznej mówimy o pojeździe i kierującym. W przypadku urządzenia wspomagającego ruch natomiast osoba jadąca na hulajnodze nadal jest pieszym.

Powyższa kwalifikacja prowadzi do jednego wniosku. Jadąc na hulajnodze bez silnika elektrycznego, można śmiało przejeżdżać po przejściu dla pieszych. Jest to w pełni legalne. W przypadku hulajnogi o napędzie elektrycznym, możliwości już takiej nie ma. Kierujący musi zatrzymać pojazd i może przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, ewentualnie powinien przejechać, ale po przejeździe dla rowerzystów. Osoba, która nie zastosuje się do tego obowiązku, może zostać ukarana mandatem karnym. Ten ma jednak raczej symboliczny charakter i wynosi od 50 do 100 zł.

Mandat za jazdę hulajnogą droższy od hulajnogi? W Andrychowie to możliwe

Czy dziecko na hulajnodze elektrycznej nie jest pieszym?

W tym punkcie nasuwa się jednak pewna wątpliwość. Bo co w przypadku, w którym hulajnogą elektryczną jedzie osoba, która nie ukończyła 10. roku życia? Ta według przepisów powinna być traktowana jak pieszy i teoretycznie powinna móc przejechać po przejściu dla pieszych hulajnogą elektryczną. Teoretycznie... Praktycznie działa w tym przypadku art. 33d ust. 1 ustawy PoRD. A ten mówi wyraźnie, że "zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze". Przy czym drogą w tym przypadku jest nie tylko jezdnia, ale cała infrastruktura przeznaczona do poruszania się pojazdów, pieszych i rowerzystów. W skrócie, przed osiągnięciem 10. roku życia osoba nie może prowadzić hulajnogi elektrycznej na drodze publicznej poza strefą zamieszkania.

Zasady ruchu na hulajnodze. Tu typ pojazdu też ma znaczenie!

Zakwalifikowanie hulajnogi elektrycznej jako pojazdu sprawia, że korzystająca z niej osoba powinna poruszać się przede wszystkim po jezdni (gdy dopuszczona na niej prędkość nie przekracza 30 km/h), pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów. Pojawienie się elektrycznej hulajnogi na chodniku to ostateczność. Identycznie jak ostatecznością jest jazda po chodniku rowerem. I wyraźnie mówi o tym art. 33a ustawy PoRD.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku hulajnogi mechanicznej, czyli de facto urządzenia wspomagającego ruch. Zasady w tym przypadku określa art. 15s ustawy PoRD. Osoba jadąca hulajnogą bez silnika może korzystać z drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów.