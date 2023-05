Nowy Mercedes-AMG na prądzie przejeżdża 40 km w trybie Eco lub 25 km w trybie Sport

Hulajnoga Mercedes-AMG E-Scooter powstała we współpracy ze szwajcarską firmą Micro Mobility Systems AG – specjalistą od mikromobilności. Sprzęt ma matowoczarne lakierowanie, waży 14,7 kg i jest wyposażony w intuicyjny mechanizm składania. Nad przednią lampą umieszczona została gwiazda Mercedesa. Wzornictwo dodatkowo zwraca uwagę charakterystycznymi rombami AMG. Więcej o podobnych sprzętach przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Akumulator 9,6 Ah, 450 Wh zapewnia zasięg do 40 kilometrów w trybie jazdy Eco. Tryb Sport zmniejsza zasięg do 25 km. Elektryczny silnik o mocy 500 W umożliwia osiągnięcie prędkości 20 km/h. Miejsce typowej dla takich pojazdów przepustnicy obsługiwanej kciukiem zajął obrotowy uchwyt, który pozwala na bardziej intuicyjną i precyzyjniejszą obsługę. Czas ładowania wynosi od 2,1 do 3,5 h.

Mandat za jazdę hulajnogą droższy od hulajnogi? W Andrychowie to możliwe

Hulajnoga ma szeroki podest z antypoślizgową powłoką. Gumowe koła mają średnicę 20 cm. Indywidualnie regulowane zawieszenie z przodu i z tyłu pozwala bez wysiłku pokonywać nierówny teren. Funkcja regulacji kierownicy umożliwia indywidualne dopasowanie do wzrostu. Hulajnoga ma zintegrowany dzwonek, oświetlenie z przodu i z tyłu, a także centralnie umieszczony wyświetlacz informujący o prędkości, stanie naładowania i trybie jazdy.

Do wytracania prędkości służy elektryczny hamulec silnikowy, obsługiwany obrotową manetką, hamulec bębnowy z tyłu lub hamulec nożny na nadkolu. Obrócenie manetki w przód aktywuje system rekuperacji kinetycznej w celu hamowania i jednocześnie ładuje akumulator.

Hulajnoga połączona ze smartfonem

Przydatną dodatkową funkcją jest komunikacja z aplikacją Micro. Korzystając z łączności Bluetooth, Mercedes-AMG E-Scooter łączy się ze smartfonem, który można przymocować do kierownicy za pomocą specjalnego uchwytu. Aplikacja dostarcza użytkownikowi informacje o prędkości, dystansie, czasie podróży czy stanie naładowania akumulatora. Aplikacja umożliwia także bezpośrednie sterowanie różnymi funkcjami, takimi jak światła lub tryb jazdy.