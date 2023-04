Tajemnicze gesty rowerzysty. To konkretne sygnały dla kierowcy i nie tylko

O komunikacji między rowerzystami i kierowcami opowiadamy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Pisząc o gestach rowerzystów, mamy na myśli nie tylko nerwowe machanie ręką, stanowiące objaw dezaprobaty dla zachowań innych użytkowników drogi. Gesty w przypadku cyklistów nabierają szczególnego znaczenia. Bo to one pozwalają na komunikację z otoczeniem oraz stają się namiastką światła stop-u, kierunkowskazu czy informacji mówiącej o zagrożeniu drogowym. Kierowcy powinni umieć je odczytywać. Bo rowerzysta na ogół nie ma do dyspozycji lusterka. Nie zawsze wie zatem co się za nim dzieje i nie zawsze ma jak się upewnić czy kierujący sygnał zrozumiał.

Dłoń spleciona za plecami. Palec wskazujący wyprostowany. Co to znaczy?

Jedziesz samochodem drogą. Przed tobą pojawia się człowiek na rowerze. Dostrzegasz jednak, że trzyma prawą rękę za plecami. Dłoń ma ściśniętą w pięść poza palcem wskazującym. Ten jest skierowany w lewą stronę. Czy to oznacza, że cyklista właśnie próbuje cię obrazić? Nic z tych rzeczy. Informuje cię jedynie o tym, że zaraz wykona skręt w lewo w celu ominięcia przeszkody, która pojawiła się przy prawej krawędzi jezdni. Sprytne i zmyślne, prawda? A do tego mocno potęguje poziom bezpieczeństwa. Bo nie będziesz zaskoczony zachowaniem kierującego rowerem, a on uzyska pewność, że poznasz jego zamiary.

Leksykon znaków stosowanych przez rowerzystów

Spleciona dłoń za plecami jest niezwykle ważnym znakiem stosowanym przez rowerzystów. A to przecież nie jest jedyny komunikat, który cykliści wykorzystują do komunikacji między sobą i z samochodami. O jakich jeszcze sygnałach rowerzystów warto wiedzieć? Jest ich co najmniej kilka:

Ręka uniesiona na wysokość barku i pale wskazujący uniesiony ku górze – lewa informuje o skręcaniu w lewo, prawa o skręcaniu w prawo.

Otwarta dłoń uniesiona ku górze – informuje o tym, że rowerzysta zaraz się zatrzyma.

Lewa dłoń ustawiona równolegle do nawierzchni oraz unoszona w górę i opuszczana w dół – informuje o konieczności zredukowania prędkości jazdy.

Dłoń skierowana ku dołowi i zaciśnięta w pięść za wyjątkiem palca wskazującego. Ten pokazuje punkt na jezdni – informacja mówiąca o przeszkodzie lub uszkodzeniu jezdni.

Ruch odganiania wykonany prawą ręką (machanie ręką za plecami) – oznacza konieczność ominięcia jakiejś przeszkody lub wolniej jadącego użytkownika drogi.

Machanie lewą dłonią (coś na kształt przeganiania) – ruch taki wskazuje kierowcy jadącemu z tyłu, że może bezpiecznie wyprzedzić cyklistę.

Czy rowerzysta za sygnały dawane ręką może dostać mandat?

Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy wskazując gesty jedną ręką i trzymają drugą na kierownicy, cyklista może otrzymać mandat? Odpowiedź może być jedna: NIE! Taryfikator rzeczywiście przewiduje karę za nietrzymanie rąk na kierownicy roweru. Przewiduje jednak przypadek, w którym kierujący rowerem nie trzyma co najmniej jednej ręki na kierownicy. Kara wynosi równe 50 zł. Taką samą grzywnę można otrzymać np. w sytuacji, w której kierujący łamie zakaz jazdy bez trzymania nóg na pedałach lub podnóżkach.