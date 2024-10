Z okazji 25-lecia premiery Audi A2, marka postanowiła ożywić ten unikatowy model, prezentując jego elektryczną wersję – A2 e-tron. To jednorazowy projekt przygotowany w ramach programu praktyk zawodowych Audi, który łączy futurystyczne technologie z klasycznym designem tego awangardowego samochodu. Wersja ta nie trafi do masowej produkcji, jednak stanowi hołd dla nowoczesnej klasyki, jaką było Audi A2, wprowadzając szereg zmian stylistycznych oraz całkowicie elektryczny układ napędowy.

Nowoczesne detale w znanej formie

A2 e-tron, choć bazuje na sylwetce swojego poprzednika, wprowadza liczne nowoczesne elementy, które mają podkreślać jego nowoczesny napęd. Z przodu samochodu znajdziemy smuklejsze reflektory LED, które zastępują klasyczne lampy, a także podświetlane logo Audi umieszczone na zamkniętej osłonie chłodnicy. Zderzak został uproszczony i zyskał bardziej minimalistyczny wygląd, co nadaje całemu przodowi bardziej futurystycznego charakteru.

W profilach bocznych auta zauważalne są szerokie nadkola, które dodają mu masywności i sportowego wyglądu, a także felgi zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki. Co ciekawe, Audi zdecydowało się na usunięcie tradycyjnych klamek, co nie tylko poprawia aerodynamikę, ale również nadaje samochodowi bardziej nowoczesny i czysty wygląd. Dodatkowo, tradycyjne lusterka zastąpiono kamerami, co stało się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w nowoczesnych modelach EV, szczególnie w segmentach premium.

Tył samochodu także przeszedł metamorfozę - tylne światła zyskały nowe grafiki, które nadają mu bardziej współczesny charakter. Spoiler, wykonany z przezroczystego materiału, posiada wbudowane światło stopu, co nie tylko wpływa na estetykę, ale również poprawia widoczność podczas hamowania.

Choć Audi nie pokazało w pełni wnętrza A2 e-tron, dostępne materiały sugerują, że zastosowano tu sportowe akcenty. W kabinie znalazły się fotele Audi Sport, znane z dynamicznych modeli marki, co podkreśla sportowy charakter elektrycznej wersji.

Historia Audi A2 - odważna innowacja wyprzedzająca swoje czasy

Audi A2, którego sprzedaż rozpoczęła się pod koniec 1999 roku, było jednym z najbardziej innowacyjnych modeli swoich czasów. Samochód ten, zaprojektowany przez Luca Donckerwolke’a i bazujący na koncepcji Audi Al2 z 1997 roku, wyróżniał się przede wszystkim swoimi zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Przy długości 3,826 mm oraz kształcie przypominającym pojazd typu MPV, A2 miało doskonałe właściwości aerodynamiczne, z współczynnikiem oporu powietrza wynoszącym od 0,25 do 0,29. Tak niski współczynnik oporu sprawiał, że samochód był wyjątkowo efektywny paliwowo, co było jednym z głównych celów projektantów.

Ponadto, Audi A2 wykorzystało szerokie zastosowanie aluminium w swojej konstrukcji, co znacząco zmniejszało jego masę. Dzięki temu model ten był nie tylko oszczędny, ale i bardziej przyjazny dla środowiska niż większość samochodów dostępnych na rynku na przełomie wieków. Niestety, mimo tych zaawansowanych rozwiązań technologicznych, Audi A2 nie osiągnęło sukcesu komercyjnego, na jaki liczyła marka. Wysoka cena oraz nietypowy, jak na swoje czasy, design sprawiły, że auto dosłownie kurzyło się na sokach producenta. Ostatecznie, do zakończeniu produkcji w 2005 roku, z fabryk wyjechało jedynie 176 377 egzemplarzy, co czyniło Audi A2 rynkową wtopą.

Próby wskrzeszenia A2 i przyszłość elektrycznych modeli Audi

Mimo że Audi A2 nie osiągnęło sukcesu rynkowego, jego innowacyjność i unikalność sprawiły, że marka wielokrotnie wracała do pomysłu stworzenia jego następcy. W 2011 roku Audi zaprezentowało koncept drugiej generacji A2, który miał być nowoczesnym i jeszcze bardziej ekologicznym samochodem miejskim. Niestety, projekt ten nie doczekał się produkcji seryjnej.