Fast X. Dzięki darmowej grze możesz poczuć się jak Vin Diesel i jego familia

Historia sagi "Szybcy i Wściekli" zaczęła się przeszło 20 lat temu. To nie tylko popisowe wyczyny kaskaderów, ale też nietuzinkowe samochody. Z każdą kolejną częścią poziom absurdu i szaleństwa wzrasta, a już niedługo w kinach pojawi się dziesiąta część cyklu o tytule "Fast X". Jeśli oczekujecie po tej odsłonie kolejnego zwariowanego widowiska to z pewnością się nie zawiedziecie. Najnowszy zwiastun zdradza kilka widowiskowych scen. O motoryzacji piszemy codziennie na stronie głównej gazeta.pl.

"Fast X" ma promocyjną grę

Żeby jeszcze trochę podgrzać atmosferę przed premierą i przypomnieć fanom o najnowszej części przygód Doma Torreto i jego familii, przygotowano prostą grę w przeglądarce. Można ją też odpalić oczywiście na swoim telefonie, również w przeglądarce. Nie trzeba nic instalować ani ściągać. Gierkę znajdziecie w TYM MIEJSCU.

Zasady gry "Fast X" są banalnie proste. Nasza postać jedzie przed siebie, a my musimy zmieniać pasy, żeby unikać innych pojazdów, przeszkadzajek i pułapek. Można też zmieniać ulepszacze, które przyspieszają nasz motocykl lub samochód. Co jakiś czas, kiedy nabijemy odpowiednią liczbę punktów, jak przystało na serię "Szybcy i Wściekli", można zmienić bieg i nasza postać także przyspieszy. Smaczkiem dla fanów na pewno będą znajome pojazdy, pułapki nawiązujące do wydarzeń serii, głosy aktorów z filmów, a między poszczególnymi wyścigami także urywki z "Fast X". Grę utrzymano w retro stylistyce, a gracze mogą zbierać punkty, żeby porównywać swoje wyniki.

Nowy zwiastun filmu "Fast X" pełen aut i absurdalnych zdarzeń

"Fast X" - o co tu w ogóle chodzi?

"Fast X" będzie typowym filmem akcji, przepełnionym absurdalnymi scenami, trzymającymi widza w nieustannym napięciu. Nie zabraknie pościgów, skoków, lotów, wybuchów i scen walki. Akcja będzie toczyć się w takich miastach, jak Los Angeles, Rzym czy Londyn, a także na terytorium Brazylii, Portugalii, a nawet na Antarktydzie. Po raz pierwszy w serii pojawi się Jason Momoa, który wcielił się w rolę czarnego charakteru Dantego. Napędzany zemstą złoczyńca spróbuje zniszczyć Dominica Toretto i jego rodzinę.

Tak jak wspomnieliśmy na początku, polską premierę zaplanowano na 19 maja tego roku. Za kamerą "Fast X" stanął Louis Leterrier, a na ekranie zobaczymy starych znajomych. W filmie grają m.in.: Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham czy Charlize Theron.