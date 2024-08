Do kupienia jest wyjątkowy kamper. Jeździł nim najbardziej kontrowersyjny raper na świecie

Ten konkretny kamper Mauck MSV 1120S Elite jest wyjątkowy z trzech powodów. Po pierwsze z uwagi na wygląd. Prezentuje się jak brakujące ogniwo z serialu Nieustraszony z Davidem Hasselhoffem w roli głównej. Po drugie to drugi w kolejności wyprodukowany egzemplarz. Po trzecie pojazd należał do Kanyego Westa. A Kanye to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych i ekscentrycznych raperów na świecie.

Mauck to wyjątkowy kamper. Powstało tylko 100 sztuk

Mauck MSV 1120S Elite jest naprawdę ciekawym pojazdem. Ciekawym i rzadkim! Producentem był Mauck Special Vehicles. W latach 1996 – 1999 powstało w sumie 100 sztuk kamperów. Fabrycznie nowe były sprzedawane za jakieś 200 tys. dolarów. Za tą kwotę kupujący otrzymywał nie tylko efektowną stylizację i komfortowe wnętrze, ale także 8- lub 6-cylindrowy silnik.

Ten konkretny egzemplarz Mauck MSV 1120S Elite jest pomalowany na błyszczącą czerń. W całości! Czarne są nie tylko zderzaki, ale nawet i felgi. Ciekawie prezentuje się też sylwetka kampera. Linia boczna sugeruje, że samochód posiada... dwa przody. Przód i tył wyglądają bowiem prawie identycznie. Poza tym kamper ma dodatkową oś – węższą od pozostałych i ukrytą w tylnej części. A smaczku dodaje mu fakt, że przednie drzwi niczym w Lambo, są otwierane do góry.

Kamper Mauck ma pneumatyczne zawieszenie. A do tego dużą kanapę i lodówkę

W kabinie pasażerskiej Maucka MSV 1120S Elite znajduje się kanapa ułożona w kształcie litery U. Jest tam także zlew, lodówka i system multimedialny z 17-calowym ekranem. Komfort podróżującym gwarantuje fakt, że zawieszenie jest pneumatyczne. Samochód nie jest jednak pozbawiony wad. W tym konkretnym egzemplarzu nie działa klimatyzacja dla przednich foteli oraz elektryka przednich szyb. To jednak raczej drobiazgi.

Pojazd jest napędzany 6,3-litrowym silnikiem V8. Napęd współpracuje z 4-biegowym automatem. Kamper ma na liczniku 58 200 mil, czyli 93 660 km.

Za ile został sprzedany kamper Kanyego Westa?

Kanye West był właścicielem tego kampera między kwietniem 2023 r. a styczniem 2024 r. Raper nie miał zatem okazji mocno najeździć się tym autem. Aktualny sprzedający wystawił pojazd na sprzedaż w serwisie carsandbids.com. Aukcja startowała od kwoty na poziomie 7400 dolarów. Kamper został ostatecznie zbyty za 23 500 dolarów. To daje jakieś 93 tys. zł. Cena nie jest zatem specjalnie wygórowana. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę unikalny charakter pojazdu oraz jego stan.