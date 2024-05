Polski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie. Nic tylko jeździć i latać

Przyzwyczailiśmy się do sprawnego i wygodnego podróżowania po Europie za sprawą Strefy Schengen. Bez żadnego problemu Polacy mogą przemieszczać się po prawie 30 krajach Starego Kontynentu. Niedawno do strefy przyjęto Bułgarię i Rumunię, ale w ich przypadku zniesienie granic nie działa jeszcze w pełni. Zniknęły kontrole na przejściach lotniczych oraz morskich, ale granice lądowe wciąż są kontrolowane. Polski kierowca może swobodnie jeździć po zachodzie i północy Europy, a także największych krajach południa. Wiele osób decyduje się na takie europejskie wyprawy.

Po strefie Schengen z dowodem. A dalsze wyprawy?

Do przemieszczania się po Strefie Schengen wystarczy dowód osobisty. Do innych krajów potrzeba jednak już mieć paszport. Tylko z nim dostaniemy się do bardzo popularnego wśród Polaków Zjednoczonego Królestwa, Irlandii albo do większości krajów na Bałkanach. Oczywiście paszport potrzebny jest na dalszych, pozaeuropejskich kierunkach. Wiecie, że pod kątem podróżowania jesteśmy w naprawdę uprzywilejowanej pozycji?

Tak naprawdę, żeby dostać się do większości krajów wystarczy pokazać paszport i porozmawiać ze strażnikiem granicznym. Planowanie nawet dalekich wycieczek do egzotycznych krajów nie wiąże się z żadnymi formalnościami, takimi jak załatwienia wizy. To dlatego, że polski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) przygotowuje takie ciekawostkowe zestawienie. Jak Polska wypada na tle innych krajów?

Polska na szóstym miejscu. Ranking siły paszportów

W zestawieniu Henley Passport Index za najsilniejsze paszporty klasyfikuje te, które pozwalają posiadaczowi wjechać do jak największej liczby krajów bez wizy. W raporcie opublikowanym w tym roku uwzględniono 199 paszportów i 227 państw i terytoriów. Polska znalazła się szóstym miejscu. Możemy bez wizy wjechać do 189 państw i terytoriów na świecie. Tyle samo, co m.in. Australijczycy i Czesi. Ogólnie Europa ma w czołówce bardzo mocną reprezentację.

Najsilniejsze paszporty pozwalają na wjazd do 194 państw i terytoriów. Mają je Francuzi, Niemcy, Włosi, Japończycy, Singapurczycy i Hiszpanie.

Do 193 miejsc wjadą Finowie, Koreańczycy z południa i Szwedzi.

Miejsce trzecie to m.in. Austria, Dania, Holandia i Irlandia z wynikiem 192.

Najsłabsze paszporty to Afganistan (28 państw i terytoriów), Syria (29), Irak (31) oraz Pakistan (34).