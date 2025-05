Auta Google znów wyjechały na ulicę polskiego miasta. Nie chodzi o Wrocław, ale blisko

Niedawno pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że samochód Google Street View z kamerą na dachu będzie rejestrować obrazy w okolicy Wrocławia, ale także Bolesławca, Bielan Wrocławskich, Środy Śląskiej, Głogowa czy Polkowic. Dziś już wiadomo, że pojazd pojawi się nie tylko w województwie dolnośląskim. Przejedzie się także po... Inowrocławiu. Miasta dzieli 300 km dystansu, ale ich nazwy brzmią mocno podobnie.

Gdzie w Polsce będzie można spotkać auto Google w 2025 r.?

Lista lokalizacji, które Google przewidziało w tym roku w naszym kraju, jest dużo dłuższa. Do października 2025 r. auta będzie można spotkać w:

Zduńskiej Woli, Sieradzu, Buczkach, Burzeninie, Zelowie i Łasku w woj. łódzkim.

Bydgoszczy, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Żninie i Tucholi w woj. kujawsko-pomorskim.

Rybniku, Żorach, Tychach, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie i Skoczowie w woj. śląskim.

Lublinie, Chełmie, Łęcznej, Lubartowie, Ostrowie Lubelskim, Zawieprzycach, Cycowie i Hańsku Pierwszym w woj. lubelskim.

Nowej Soli, Żaganiu i Sławie w woj. lubuskim.

Olkuszu, Gorlicach, Wadowicach, Słomnikach, Opatkowicach, Proszowicach, Wolbromiu i Kalwarii Zebrzydowskiej w woj. małopolskim.

Płocku, Sochaczewie, Żyrardowie, Pułtusku, Grójcu, Ostrołęce, Przasnyszu i Mławie w woj. mazowieckim.

Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Brzegu, Kluczborku, Prudniku, Strzelcach Opolskich i Krapkowicach w woj. opolskim.

Sanoku, Solinie, Przemyślu, Cisnej, Ustrzykach Dolnych i Lutowiskach w woj. podkarpackim.

Suwałkach, Sejnach, Kalinowie i Dubowie Drugim w woj. podlaskim.

Chojnicach, Kiełpinie, Szymbarku, Sierakowicach, Dziemianach, Kościerzynie, Tuchomie, Brusach i Bytowie w woj. pomorskim.

Kielcach, Piekoszowie, Łopusznie, Miedzianej Górze, Radoszycach, Końskich, Stąporkowie i Skarżysko-Kamiennej w woj. świętokrzyskim.

Lidzbarku Warmińskim, Bisztynku, Łankiejmach i Sątopach-Samulewo w woj. warmińsko-mazurskim.

Poznaniu, Szamotułach, Wronkach, Chrzypsku Wielkim i Pniewach w woj. wielkopolskim.

Łobezie, Świdwinie, Drawsku Pomorskim, Resku i Dobrej w woj. zachodniopomorskim.

Informacja o tych przejazdach jest kluczowa. Bo na pierwszy rzut oka kierowca może się przestraszyć auta z kamerą na dachu. Może myśleć, że to nowa broń np. policji, a kamera zawiera rejestrator wykroczeń. Samochód Google rejestruje tylko obrazy. Nie donosi na kierowców służbom. Warto to mocno podkreślić.

Auta Google jeżdżą od wiosny do jesieni. Czemu?

Czemu samochody Google jeżdżą wyłącznie od kwietnia do października? To akurat łatwo wyjaśnić. Po pierwsze w Polsce panują wtedy korzystne warunki atmosferyczne. Jest mniej opadów i duże nasłonecznienie. To gwarantuje dobrej jakości zdjęcia. Po drugie Amerykanom zależy na rejestracji obrazów w każdej innej porze roku, niż zimie. Google boi się tego, że dysponując obrazami np. z zalegającym śniegiem, kierowca czy pieszy może mieć trudniej odnaleźć się w sytuacji drogowej. Dlatego na okres zimowy przejazdy auta Google Street View są wyłączane.