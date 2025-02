Google Maps wprowadza nowe oznaczenie. O co chodzi ze strefami 'Z'? Wyjaśniamy

Mapy Google to najpopularniejsza aplikacja nawigacyjna na świecie. Swoją pozycję zawdzięcza nie tylko dokładności. Kluczem do sukcesu są także ciągle rozwijane funkcje. W programie można ostrzegać kierowców przed kontrolami drogowymi, a do tego pokazuje ograniczenia prędkości. Na tym jednak nie koniec. Bo właśnie pojawił się nowy wskaźnik. Jest przeznaczony dla kierowców, którzy jeżdżą starszymi samochodami.

Co oznacza znacznik "Z" w Mapach Google?

Już na etapie planowania trasy kierowca może dostrzec, że poszczególne propozycje Google Maps są oznaczone dodatkowym symbolem. To litera "Z" w kółku. Co on oznacza? To informacja mówiąca o tym, że dana trasa przebiega m.in. przez niskoemisyjne strefy w miastach. Nazwa pochodzi od niemieckiego "Umweltzone".

Informacja jest niezwykle przydatna. Sprawia, że kierowca może sprawdzić wymogi emisyjne, ewentualnie przygotować się na konieczność wniesienia płatności za wjazd do miasta. I zrobi to jeszcze przed ruszeniem z miejsca. Co więcej, zrobi to po kliknięciu link, który często pojawi się w informacjach pod mapą. Poza tym za sprawą nowego znacznika kierujący ma też szansę zaplanować przejazd tak, aby uniknąć opłaty, ewentualnie konsekwencji wjechania do miejscowości autem, które nie spełnia minimalnych wymogów. Wystarczy kliknąć znacznik, zobaczyć obszar strefy i go po prostu ominąć lub zaplanować objazd.

Znacznik "Z" to kluczowa informacja. Kierowca uniknie problemów na trasie

Nowy znacznik jest o tyle kluczowy, że stref niskoemisyjnych w Europie z czasem będzie z pewnością coraz więcej. To oznacza, że taka informacja będzie się pojawiać coraz częściej na mapie nawigacyjnej i mocno ułatwi podróżowanie. Sprawi też, że kierowca uniknie niepotrzebnych kosztów. W Niemczech mandat za nieuprawniony wjazd do Umweltzone wynosi bowiem 80 euro. Z literką "Z" w Google Maps jak na razie jest tylko jeden problem. Nie działa w Polsce. Choć w Polsce na razie mamy też tylko jedną strefę czystego transportu. Ta została wyznaczona w Warszawie. Oczywiście Polska z pewnością nie zostanie na długo białą plamą w kwestii nowej funkcji. Google od zawsze stopniowo aktualizuje tego typu informacje. Te z pewnością niedługo pojawią się w aplikacji nawigacyjnej.