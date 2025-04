Android Auto zmienił sposób, w jaki kierowcy mogą korzystać ze swoich smartfonów. Otrzymują dostęp do ich "zawartości" z poziomu ekranu multimedialnego w aucie. To tu mogą odczytywać wiadomości, wybierać numery do połączeń czy przeglądać zasoby muzyczne.

Nowy przycisk pozwala na... przejście do menu głównego multimediów

Pierwsze wydanie aplikacji Android Auto pojawiło się w marcu 2015 r. To nie ponad 10 lat temu. Od tego czasu program cały czas się zmienia. Musi być dostosowywany do kolejnych platform zarówno w smartfonach, jak i autach. Na tym jednak nie koniec. Bo aktualizacje rozbudowują również funkcjonalność tej aplikacji. Dokładają jej kolejne funkcje.

Aktualizacje czasami mają charakter mocno dyskretny. Za ich sprawą pojawiają się funkcje, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka czy nie wprowadzają rewolucji, ale stanowią ułatwiający życie dodatek. Z taką właśnie aktualizacją mamy do czynienia w tym przypadku. Na ekranie w aucie pojawił się bowiem nowy przycisk. To strzałka skierowana do dołu, która pojawia się na lewym pasku zaraz nad zegarkiem. Za jej sprawą... użytkownik może wyjść z ekranu Android Auto i przejść do menu głównego fabrycznego systemu multimedialnego.

Funkcja jest szczególnie przydatna w pojazdach, a których producent nie umieścił dedykowanego przycisku już fabrycznie. Zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie np. w przypadku, w którym po wykonaniu połączenia telefonicznego, kierowca chciałby zmienić stację radiową.

Trudno uwierzyć, że wcześniej jej nie było. Nowa funkcja Android Auto Fot. screen ZaxBarkas / Reddit

Kierowcy pozytywnie reagują na nowy przycisk. Będzie nowym standardem?

O nowej funkcjonalności Android Auto donosi serwis ithardware.pl. Redakcja powołuje się na doniesienia z Reddita. Zaznacza jednak, że o nowej opcji piszą przede wszystkim właściciele Toyot i Lexusów. W pozostałych przypadkach opcja może być stopniowo uruchamiana. Tak, jak się to odbywa zazwyczaj. Choć Google też nie komunikuje zmiany. Zatem na razie nie da się ustalić, czy nowy przycisk będzie dostępny globalnie, czy tylko w ramach testów na wybranych pojazdach.

Jedno w tym przypadku jest pewne. Pierwsze reakcje kierowców są bardzo pozytywne. To oznacza, że rozszerzenie ma szansę na wejście do szerokiego użytkowania.